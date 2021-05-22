Представлен ридер Kobo Elipsa с большим экраном E Ink Carta 1200 за $400

На днях мы сообщали о подготовке довольно необычного ридера — гибридного устройства Kobo Elipsa. И вот теперь новинка представлена официально, а разработчик обнародовал её подробные технические характеристики.

Как и предполагалось, гаджет получил 10,3-дюймовый дисплей. Применена панель на электронной бумаге E Ink Carta 1200 с разрешением 1404 x 1872 точки и пиксельной плотностью 227 PPI (точек на дюйм). Реализована фронтальная подсветка ComfortLight с настраиваемой яркостью.

Экран поддерживает сенсорное управление. При помощи пера Kobo Stylus можно делать заметки, оставлять комментарии к текстам, рисовать и пр. Стилус получает питание от одного элемента AAAA.

В устройство установлен четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 1 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт. Есть адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и порт USB Type-C. Габариты составляют 193 x 227,5 x 7,6 мм, вес — 383 г.

В комплект поставки входит особая обложка Kobo Elipsa SleepCover, открывающаяся вверх подобно блокноту. Она позволяет размещать ридер на столе под уклоном и автоматически переводит гаджет в спящий режим при закрытии.

Поддерживаются следующие форматы файлов: EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

Новинка уже доступна для заказа по цене около 400 долларов США , а поставки начнутся 24 июня.



