Snap анонсировала свои первые умные очки Spectacles с поддержкой дополненной реальности

Гендиректор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) представил в четверг на виртуальном мероприятии для разработчиков Partner Summit первые очки компании с поддержкой дополненной реальности. Новинка получила футуристический внешний вид, а также довольно богатую функциональность для своих габаритов.

Snap

Первые два поколения умных очков компании, вышедшие в 2016 и 2018 годах, выглядели как солнцезащитные очки и имели камеру в углу оправы. С её помощью можно было снимать видео, а позже и фото, которые затем можно было перенести на смартфон и опубликовать в Snapchat или другой социальной сети. Очки Snap четвёртого поколения были созданы секретным аппаратным подразделением Snap Lab, которое также занимается разработкой дрона с камерой.

Новые очки, получившие название Spectacles AR, оснащены двумя дисплеями с автоматической регулировкой яркости до 2000 кд/м2, а также оптическими волноводами, которые способны накладывать на реальное окружение компьютерные изображения с эффектами AR, созданными с помощью программных инструментов Snapchat.

Две фронтальные камеры используют программное обеспечение Snap, чтобы автоматически обнаруживать физические поверхности и размещать эффекты AR таким образом, чтобы они не мешали реальному отображению мира. Также у устройства имеется четыре микрофона, два стереодинамика и сенсорная панель для управления. Функциями очков можно управлять с помощью голосовых команд, сказав «Hey Snapchat» (Привет, Snapchat).

Очки весят 134 грамма, что более чем вдвое превышает вес предыдущей версии, но намного меньше, чем гарнитура Hololens AR от Microsoft . Продолжительность автономной работы смарт-очков — всего полчаса. Это ещё раз подтверждает то, что устройство не рассчитано на потребительский рынок, а предназначено для разработчиков, создающих эффекты дополненной реальности для Snapchat с помощью приложения Lens Studio.

На мероприятии компании также был анонсирован целый ряд новых функций электронной коммерции с дополненной реальностью и новые инструменты для участников социальных сетей.



