HP Omen 16 станет одним из первых игровых ноутбуков с графикой AMD Radeon RX 6000M

Вчера компания HP представила новые игровые ноутбуки семейства Omen. Как выяснилось, модель Omen 16 может стать первым или одним из первых лэптопов, оснащённых мобильной видеокартой серии Radeon RX 6000M.

Согласно пресс-релизу производителя, HP Omen 16 может оснащаться процессорами Intel Core i7-11800H или AMD Ryzen 9 5900HX. Компания также предложит для новинок несколько вариантов мобильных видеокарт. Выбрать можно будет в пользу моделей NVIDIA вплоть до GeForce RTX 3070 Laptop GPU или пока неназванной видеокарты AMD на архитектуре RNDA 2. На данный момент известно, что будут доступны версии с комбинациями из процессора AMD и видеокарты NVIDIA, а вот увидим ли мы соседство процессора Intel и графики AMD пока что не ясно.

Тот факт, что для Omen 16 заявлен высокопроизводительные восьмиядерные процессоры Intel и AMD, а также весьма мощная мобильная видеокарта GeForce RTX 3070 Laptop GPU может косвенно указывать на то, неназванный графический ускоритель AMD также предложит высокий уровень производительности, как и решение NVIDIA. Можно лишь предположить, что в данном случае это могут быть модели Radeon RX 6700M или даже Radeon RX 6800M.

Любопытно, что компания HP также заявила дня новинки AMD поддержку технологии Smart Access Memory (ResizableBAR). А вот поддержка SmartShift здесь, судя по всему, отсутствует.

Игровой лэптоп HP Omen 16 появится в продаже в июне. Приобрести его можно будет, например, через официальный сайт компании. Начальная стоимость ноутбука составит $1049. Но в этом случае не стоит надеется на комплектацию с флагманским процессором.

Компания AMD запланировала на 1 июня презентацию в рамках выставки Computex 2021. В её ходе, как ожидается, производитель представит новые мобильные видеокарты серии Radeon RX 6000M и другие продукты.



