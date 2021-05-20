Аналитики заявили, что продажи микросхем памяти в 2022 году достигнут рекордного объёма

Аналитики заявили, что продажи микросхем памяти в 2022 году достигнут рекордного объёма

Согласно прогнозам аналитической компании IC Insights, объёмы продаж интегральных микросхем памяти в 2022 году могут вырасти до $180 млрд, тем самым побив рекорд, установленный в 2018 году. Об этом со ссылкой на отчёт экспертов сообщает портал DigiTimes.

Аналитики считают, что после резкого падения продаж в 2019 году спрос на эту продукцию в 2020 году на волне пандемии коронавируса вырос на 15 %. Положительная динамика должна сохранится и в 2021 году. Специалисты прогнозируют рост продаж чипов памяти на 23 %, что по итогам года обеспечит $155,2 млрд выручки.

Отпускная цена на память DRAM в первом квартале текущего года увеличилась на 8 %. В своих последних финансовых отчётах практически все ведущие производители отметили, что ожидают сохранение высокого уровня спроса на свою продукцию и во втором квартале.

Рост спроса на чипы памяти прогнозируются и в 2022 году, считают эксперты. Они уверены, что продажи увеличатся ещё на 16 % и составят $180,4 млрд по итогам следующего года, что побьёт предыдущий рекорд выручки в $163,3 млрд, установленный в 2018 году. Очередной пиковый уровень продаж ожидается в 2023 году, когда по мнению аналитиков их объём составит уже $220 млрд. После этого IC Insights прогнозирует период спада продаж.

Согласно последнему анализу, с 2020 по 2025 годы общий объём выручки всего рынка производства памяти вырастет на 10,6 %. При этом 56 % от общего объёма выручки в 2021 году на рынке памяти придутся на продажи памяти DRAM, а 43 % — на продажи чипов флеш-памяти. Модули памяти DRAM согласно прогнозам, также будут составлять основную часть поставок в этом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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