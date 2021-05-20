Qualcomm представила модемы Snapdragon 5G в виде карт М.2 для различных устройств

Компания Qualcomm Technologies анонсировала модемы Snapdragon X62 5G и Snapdragon X65 5G, призванные привнести поддержку мобильной связи пятого поколения в самые разные устройства, в том числе, в потребительские компьютеры и сетевое оборудование.

Здесь и ниже изображения Qualcomm

Новинки выполнены в виде модулей М.2. Они могут устанавливаться в настольные и портативные компьютеры, маршрутизаторы, планшеты, устройства виртуальной и смешанной реальности и пр.

Оба модема поддерживают сети 5G с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурами. Решения способны работать со всеми основными диапазонами, будь то частота ниже 6 ГГц или миллиметровые волны.

Реализована поддержка сотовых сетей предыдущих поколений — LTE , WCDMA (DB-DC-HSDPA), TD-SCDMA, CDMA 1x, GSM/EDGE.

Модем Snapdragon X62 5G обеспечивает пиковую скорость передачи информации на уровне 4,6 Гбит/с. У версии Snapdragon X65 5G этот показатель достигает 10 Гбит/с.

Изделия Snapdragon X62 5G и Snapdragon X65 5G с эталонным дизайном уже доступны заказчикам. Очевидно, в скором времени на рынке появятся коммерческие продукты, оборудованные этими модемами.



