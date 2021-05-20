Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless получила датчик на 20 000 DPI

Компания MSI анонсировала мышь Clutch GM41 Lightweight Wireless, спроектированную специально для любителей игр. Новинка, как отражено в названии, может обмениваться данными с компьютером беспроводным способом.

Здесь и ниже иллюстрации techpowerup.com / MSI

В манипуляторе задействован оптический датчик Pixart PAW-3370, разрешающая способность которого достигает 20 000 DPI (точек на дюйм). Максимально допустимое ускорение — 50g.

Для подключения к ПК служит небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB , работающий в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Задержка при передаче сигнала составляет 1 мс, что обеспечивает быстрый отклик.

Мышь имеет симметричную форму. Основные переключатели Omron рассчитаны более чем на 60 млн срабатываний. Подключение к компьютеру также может осуществляться при помощи USB-кабеля Frixion Free.

Новинка может похвастаться небольшим весом — 74 грамма. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 80 часов, а на полное восполнение запаса энергии требуется 90 минут. Подзарядка в течение 10 минут обеспечит 9 часов функционирования манипулятора.

Информации об ориентировочной цене MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless на данный момент нет.



