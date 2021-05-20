Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless получила датчик на 20 000 DPI

Компания MSI анонсировала мышь Clutch GM41 Lightweight Wireless, спроектированную специально для любителей игр. Новинка, как отражено в названии, может обмениваться данными с компьютером беспроводным способом.

Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless получила датчик на 20 000 DPI

Здесь и ниже иллюстрации techpowerup.com / MSI

В манипуляторе задействован оптический датчик Pixart PAW-3370, разрешающая способность которого достигает 20 000 DPI (точек на дюйм). Максимально допустимое ускорение — 50g.

Для подключения к ПК служит небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB, работающий в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Задержка при передаче сигнала составляет 1 мс, что обеспечивает быстрый отклик.

Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless получила датчик на 20 000 DPI

Мышь имеет симметричную форму. Основные переключатели Omron рассчитаны более чем на 60 млн срабатываний. Подключение к компьютеру также может осуществляться при помощи USB-кабеля Frixion Free.

Мышь MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless получила датчик на 20 000 DPI

Новинка может похвастаться небольшим весом — 74 грамма. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 80 часов, а на полное восполнение запаса энергии требуется 90 минут. Подзарядка в течение 10 минут обеспечит 9 часов функционирования манипулятора.

Информации об ориентировочной цене MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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