CTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами Chromebox

Компания CTL, известный разработчик компьютеров под управлением операционной системы Chrome OS, анонсировала мониторы IP2381 и IP2781 с диагональю соответственно 23,8 и 27 дюймов.

Изображения CTL

Младшая из двух новинок использует матрицу VA формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Время отклика равно 16 мс (8 мс в режиме OD). Доступны два интерфейса HDMI, аналоговый разъём D-Sub и стандартное аудиогнездо.

Более крупная модель выполнена на матрице ADS стандарта QHD — 2560 ? 1440 точек. Время отклика составляет 14 мс (7 мс в режиме OD), а набор разъёмов включает два интерфейса HDMI и коннектор DisplayPort.

Обе модели обладают частотой обновления 75 Гц, яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея.

Мониторы предназначены прежде всего для выполнения повседневных офисных задач. Они могут комплектоваться компьютером небольшого форм-фактора CTL Chromebox для быстрого развёртывания рабочего места.

Цена панелей IP2381 и IP2781 составляет соответственно 190 и 230 долларов США .



