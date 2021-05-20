CTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами Chromebox

Компания CTL, известный разработчик компьютеров под управлением операционной системы Chrome OS, анонсировала мониторы IP2381 и IP2781 с диагональю соответственно 23,8 и 27 дюймов.

CTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами Chromebox

Изображения CTL

Младшая из двух новинок использует матрицу VA формата Full HD с разрешением 1920 ? 1080 пикселей. Время отклика равно 16 мс (8 мс в режиме OD). Доступны два интерфейса HDMI, аналоговый разъём D-Sub и стандартное аудиогнездо.

Более крупная модель выполнена на матрице ADS стандарта QHD — 2560 ? 1440 точек. Время отклика составляет 14 мс (7 мс в режиме OD), а набор разъёмов включает два интерфейса HDMI и коннектор DisplayPort.

CTL представила недорогие мониторы, которые могут комплектоваться мини-компьютерами Chromebox

Обе модели обладают частотой обновления 75 Гц, яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 1000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Подставка позволяет регулировать только угол наклона дисплея.

Мониторы предназначены прежде всего для выполнения повседневных офисных задач. Они могут комплектоваться компьютером небольшого форм-фактора CTL Chromebox для быстрого развёртывания рабочего места.

Цена панелей IP2381 и IP2781 составляет соответственно 190 и 230 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вчерашнее отключение электричества на Тайване не навредило производству чипов памяти DRAM и NANDВчерашнее отключение электричества на Тайване не навредило производству чипов памяти DRAM и NAND
Немецкий суд признал, что Google незаконно использовала технологию Sonos, связанную с беспроводными динамикамиНемецкий суд признал, что Google незаконно использовала технологию Sonos, связанную с беспроводными динамиками
Huawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камеройHuawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой
Corsair в этом году выпустит модули памяти DDR5-6400 объёмом до 128 ГбайтCorsair в этом году выпустит модули памяти DDR5-6400 объёмом до 128 Гбайт
Установлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГцУстановлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГц
Блок рекламы


Похожие новости
HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-HHP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMacНовые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
Lenovo представила домашнее облако Personal Cloud T2, способное вместить до 36 ТбайтLenovo представила домашнее облако Personal Cloud T2, способное вместить до 36 Тбайт
Для борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипыДля борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипы
Cooler Master представила СЖО «всё в одном» MasterLiquid Illusion с эффектной подсветкойCooler Master представила СЖО «всё в одном» MasterLiquid Illusion с эффектной подсветкой
Apple представила сразу три новые версии клавиатуры Magic Keyboard и они совместимы со старыми системами
Cerebras представила огромный процессор WSE-2 — 850 тысяч ядер, 7 нм и энергопотребление 15 кВтCerebras представила огромный процессор WSE-2 — 850 тысяч ядер, 7 нм и энергопотребление 15 кВт
Microsoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работыMicrosoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работы
Последние новости
Подгружаем последние новости