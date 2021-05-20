Чип М1 и MagSafe: Аpple представит новые Mac уже летом
Американская корпорация Apple представит новые Mac летом 2021 года. Изменения коснутся MacBook Pro и MacBook Air. Также ожидаются Mac Pro и Mac mini. Об этом
Что известно о новинках
MacBook Pro получит новый дизайн, а диагональ его экрана увеличится на один дюйм и станет 14-дюймовой. Также ноутбук получит чип M1 и обновленную версию разъема питания MagSafe.
Возможно, что в MacBook Pro вернут слот для SD-карт, порт HDMI и сделают больше портов USB-C.
MacBook Air не претерпит больших изменений, однако он станет мощнее и быстрее. Возможно его наделят новой FaceTime камерой и MagSafe.
Также ожидается новое устройство Mac Pro, которое обещает быть в разы мощнее. Ноутбук получит чип M1 и новую графику.
По данным Bloomberg, Apple также работает над новым mac mini, а также большой версией iMac на замену нынешней 27-дюймовой версии. Но когда они выйдут — пока неизвестно.