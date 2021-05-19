NVIDIA проведёт 31 мая презентацию в рамках Computex 2021 — ожидается анонс GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti

NVIDIA проведёт 31 мая презентацию в рамках Computex 2021 — ожидается анонс GeForce RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti

Компания NVIDIA подтвердила, что проведёт 31 мая в рамках выставки электроники Computex 2021 презентацию, ведущими которой станут вице-президент отдела игровой графики GeForce Джефф Фишер (Jeff Fisher), а также руководитель направления бизнес-решений компании NVIDIA Манувир Дас (Manuvir Das).

Появление Фишера на презентации может косвенно подтверждать грядущий анонс графических ускорителей GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti. В феврале этого года NVIDIA проводила мероприятие, на котором Фишер представил видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт видеопамяти.

Напомним, что согласно более ранним слухам, NVIDIA рассказала своим партнёрам о том, что собирается представить две видеокарты в версиях Ti именно 31 мая. Дата, как видим, совпадает с запланированной презентацией компании.

Последний день мая станет очень насыщенным на анонсы. Вчера своё участие в выставке Computex 2021 и запланированную презентацию подтвердила компания Intel, которая выступит первой. Через несколько часов после этого состоится презентация NVIDIA. Следом за ней о своих достижениях в различных сферах и в том числе игровой поделится компания AMD.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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