Samsung разработала новые энергоэффективные контроллеры управления питанием для памяти DDR5

Компания Samsung представила три микросхемы управления питанием для оперативной памяти стандарта DDR5. Чипы будет выпускаться по 90-нм технологическому процессу. Размещать их предполагается непосредственно на модулях ОЗУ, а не на материнских платах.

Микросхемы S2FPD01, S2FPD02 и S2FPC01 обладают высокоэффективным драйвером затвора, а также асинхронной двухфазной схемой управления питанием. По словам Samsung, новый гибридный драйвер затвора позволяет увеличить энергоэффективность памяти более чем на 90 %, а схема управления питанием постоянно регулирует выходное напряжение, а также ширину и частоту импульсов тока для предотвращения сбоев памяти и достижения стабильной работы модуля DRAM.

Микросхемы S2FPD01 и S2FPD02 предназначены для памяти DDR5, которая применяется в сегменте центров обработки данных и серверов. S2FPC01, в свою очередь, будет использоваться в модулях памяти DDR5 для настольных ПК и ноутбуков.

Samsung также добавила, что все три микросхемы сейчас проходят фазу тестирования у клиентов компании.



