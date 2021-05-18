Samsung разработала новые энергоэффективные контроллеры управления питанием для памяти DDR5

Samsung разработала новые энергоэффективные контроллеры управления питанием для памяти DDR5

Компания Samsung представила три микросхемы управления питанием для оперативной памяти стандарта DDR5. Чипы будет выпускаться по 90-нм технологическому процессу. Размещать их предполагается непосредственно на модулях ОЗУ, а не на материнских платах.

Микросхемы S2FPD01, S2FPD02 и S2FPC01 обладают высокоэффективным драйвером затвора, а также асинхронной двухфазной схемой управления питанием. По словам Samsung, новый гибридный драйвер затвора позволяет увеличить энергоэффективность памяти более чем на 90 %, а схема управления питанием постоянно регулирует выходное напряжение, а также ширину и частоту импульсов тока для предотвращения сбоев памяти и достижения стабильной работы модуля DRAM.

Samsung разработала новые энергоэффективные контроллеры управления питанием для памяти DDR5

Микросхемы S2FPD01 и S2FPD02 предназначены для памяти DDR5, которая применяется в сегменте центров обработки данных и серверов. S2FPC01, в свою очередь, будет использоваться в модулях памяти DDR5 для настольных ПК и ноутбуков.

Samsung разработала новые энергоэффективные контроллеры управления питанием для памяти DDR5

Samsung также добавила, что все три микросхемы сейчас проходят фазу тестирования у клиентов компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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