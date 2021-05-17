Corsair в этом году выпустит модули памяти DDR5-6400 объёмом до 128 Гбайт

Компания Corsair напомнила о скором запуске модулей памяти DDR5, рассказав о преимуществах технологии. Согласно имеющимся данным, память пятого поколения обеспечит значительно более высокие пропускную способность и ёмкость и станет энергоэффективнее по сравнению с памятью DDR4.

Изображение: Corsair

На данный момент стандарт DDR5 не поддерживается ни одной платформой. Однако в конце года ожидается запуск семейства процессоров Intel Alder Lake-S (12-е поколение), которые будут поддерживать новую память. Ожидается, что темпы внедрения DDR5 будут во многом зависеть от объёмов поставок, наличия поддерживаемого оборудования и, что более важно, стоимости новых модулей памяти. Intel ожидает, что на начальном этапе память DDR5 может быть недоступна, поэтому процессоры семейства Alder Lake-S будут поддерживать и DDR4.

Изображение: Corsair

Изображение: Corsair

В сообщении Corsair говорится, что модули DDR5 обеспечат пропускную способность до 51 Гбайт/с, что вдвое больше аналогичного показателя памяти DDR4. При этом напряжение снизится до 1,1 В, что важно при использовании в портативной электронике, например, ноутбуках. Максимальный объём одного модуля увеличится до 128 Гбайт, что в четыре раза больше по сравнению с памятью DDR4. Ожидается появление модулей со скоростью от 4800 до 6400 МГц.

Изображение: Corsair

Corsair не уточнила сроки поступления модулей памяти DDR5 в продажу, но можно предположить, что это произойдёт не ранее третьего квартала этого года.



