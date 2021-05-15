Huawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой

Huawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой

Китайский технологический гигант Huawei выпустил несколько тизерных изображений, намекающих на скорый запуск нового смарт-телевизора. Речь идёт об устройстве под названием Smart Screen SE, которое станет несколько упрощённой версией моделей высокого класса компании. Тем не менее, при более демократичной стоимости устройство сохранит премиальные функции, которыми известны смарт-телевизоры Huawei.

Изображения, которые были размещены на торговых площадках Vmall и Jingdong, дают представление о дизайне устройства, а также раскрывают информацию о некоторых его возможностях. Во-первых. Huawei Smart Screen SE получит выезжающую веб-камеру, которую можно будет использовать для видеозвонков и других функций.

Huawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой

Предполагается, что телевизор будет поставляться в двух размерах: 55 и 65 дюймов, стоимость которых составит около $600 и $700 соответственно. Ожидается, что Huawei Smart Screen SE будет иметь экран с разрешением 4К. Матрица будет окружена очень тонкими рамками со всех четырёх сторон.

Huawei представит 19 мая смарт-телевизор Smart Screen SE со встроенной камерой

Huawei Smart Screen SE будет работать под управлением фирменной операционной системы Harmony OS. Ожидается, что помимо Smart Screen SE Huawei также анонсирует TWS-гарнитуру FreeBuds 4, высококачественные мониторы Mate View и новый Wi-Fi-роутер 19 мая.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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