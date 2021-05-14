Вчерашнее отключение электричества на Тайване не навредило производству чипов памяти DRAM и NAND

Как сообщалось ранее, на электростанции Синта, расположенной в городе Гаосюн на юге Тайваня, 13 мая в 14:37 по местному времени возникли проблемы с подачей электроэнергией, эффект от которых ощущался по всему острову. Компания TrendForce уже успела провести исследование состояния производств в регионе и выяснила, что фабрики большинства поставщиков чипов памяти DRAM и NAND обеспечиваются энергией в обычном режиме.

Хотя на некоторых заводах наблюдалось падение напряжения, это не повлияло на производство. Южный Тайваньский научный парк (STSP) подвергся наибольшему воздействию, на некоторых заводах, расположенных на его территории, произошли кратковременные перебои в подаче энергии. Согласно имеющимся данным, системы резервного питания позволили смягчить негативное воздействие на производство.

Что касается производства чипов памяти DRAM, то на Тайване находится около 21 % общемировых мощностей, выпускающих продукцию данного типа. В это же время на Тайване размещены заводы Macronix, PSMC и Winbond, производящие чипы флеш-памяти NAND, но суммарно это лишь 1 % от глобального объёма производства такой продукции. Кроме того, на Тайване располагается примерно 56 % мирового производства 300-миллиметровых кремниевых пластин и около 40 % заводов, выпускающих 200-миллиметровые пластины.

Поскольку сбой произошёл по неизвестным причинам, тайваньская государственная энергетическая компания Taipower сумела реализовать постепенное отключение электроэнергии, чтобы компенсировать недостаточную мощность. Главный приоритет для компании сейчас заключается в бесперебойном обеспечении энергией заводов по производству полупроводниковой продукции, поскольку даже кратковременные перебои могу оказать разрушительное воздействие на работу линий по производству микросхем и привести к длительным простоям.



