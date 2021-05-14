Установлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГц

Установлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГц

Предыдущий рекорд разгона графического процессора не продержался и месяц. На днях YouTube-канал Overclocked Gaming Systems – OGS побил его и установил новый, впервые разогнав GPU выше 3,3 ГГц. Соответствующая запись появилась в базе HWBot.

Если быть совсем точным, то была зафиксирована частота 3321 МГц. Её получилось достичь на видеокарте Radeon RX 6900 XT, выпущенной компанией PowerColor. Конкретная модель не уточняется, но можно предположить, что использовалась одна из последних модификаций ускорителя, основанная на чипе Navi 21 XTXH с более высоким разгонным потенциалом. Заметим, что прежний абсолютный рекорд, установленный на этом же GPU, составлял 3225 МГц. То есть новое достижение оказалось выше почти на 100 МГц, что довольно много.

Установлен рекорд разгона GPU — видеокарта Radeon RX 6900 XT перемахнула через 3,3 ГГц

Добавим, что видеопамять GDDR6 на подопытной видеокарте тоже была разогнана со стандартных 2000 до 2120 МГц. Конечно же, графический процессор охлаждался не стандартной системой охлаждения — применялся жидкий азот. Собственно, с его же помощью охлаждался и центральный процессор тестового стенда — использованный Ryzen 9 5950X работал с частотой 5,6 ГГц.

Отчасти благодаря этому помимо самого рекорда разгона OGS показал и рекордный результат в тесте производительности 3DMark Fire Strike Extreme для одной видеокарты — 37 618 баллов. От второго места, которое занимает другой Radeon RX 6900 XT, получился отрыв почти в 3 тысячи баллов, что также весьма впечатляет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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