Американскому производителю телевизоров Vizio почти половину доходов принесла продажа рекламы и информации о пользователях

Американскому производителю телевизоров Vizio почти половину доходов принесла продажа рекламы и информации о пользователях

Хотя смарт-телевизоры американской компании Vizio довольно редко встречаются в нашей стране, применяемая разработчиками схема монетизации вызывает интерес сама по себе. Финансовый отчёт компании за первый квартал текущего года показал, что продажа информации приносит ей почти столько же, сколько и поставки самих телевизоров.

Известно, что часть бизнеса компании, продающая информацию и «рекламное пространство» через систему Platform+, заработала 38,4 миллиона долларов. В телевизорах используется ИИ-система сбора информации о просмотрах и предпочтениях пользователей — Inscape Automated Content Recognition.

Часть бизнеса, выпускающая умные телевизоры, колонки и прочую электронику за этот же период получила валовую прибыль в размере 48,2 миллиона долларов (против 32,5 миллиона в прошлом году). Хотя торговля «железом» приносит заметно больше денег, стоит учитывать, что прибыли от продажи рекламы и пользовательских данных с прошлого года выросли на 152 % и продолжают увеличиваться. При этом компания рассчитывает на дальнейший рост этого рынка, в то время как на продажи самой электроники больших надежд не возлагается.

В своё время Федеральная комиссия по торговле США уже наказала компанию за применение технологии слежения Inscape в 2017 году, указав, что пользователи не были проинформированы о политике сбора информации должным образом. Теперь компания оповещает покупателей более «прозрачно», параллельно поощряя использование собственных сервисов. По статистике Vizio, на просмотры с задействованной операционной системой SmartCast приходится 52 % времени, 34 % — на обычное телевидение, 7 % — на игровые приставки, а также другие устройства.

Поскольку маржинальность телевизоров сравнительно невысока, Vizio продолжает продвигать просмотр потокового видео — с этой целью компания недавно добавила несколько каналов с возможностью бесплатного просмотра. К счастью, сбор информации можно отключить, а политика использования компанией частных данных опубликована в интернете.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-HASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMacНовые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac
Глава Razer намекнул на грядущий выпуск игровых ноутбуков Blade с процессорами AMD RyzenГлава Razer намекнул на грядущий выпуск игровых ноутбуков Blade с процессорами AMD Ryzen
Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-HРассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H
Блок рекламы


Похожие новости
Обнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMDОбнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMD
Samsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколенияSamsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколения
Intel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake RefreshIntel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake Refresh
Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the SingularityRadeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity
Игровые видеокарты обеспечили NVIDIA половину выручки в третьем квартале, считают аналитикиИгровые видеокарты обеспечили NVIDIA половину выручки в третьем квартале, считают аналитики
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPUMicrosoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU
Redmi умудрилась продать за полдня 1500 огромных 98-дюймовых телевизоров Smart TV MaxRedmi умудрилась продать за полдня 1500 огромных 98-дюймовых телевизоров Smart TV Max
Игровой графический процессор NVIDIA GA102 будет почти на четверть компактнее A100Игровой графический процессор NVIDIA GA102 будет почти на четверть компактнее A100
OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоровOPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров
Выяснились европейские цены почти всех процессоров Comet Lake-SВыяснились европейские цены почти всех процессоров Comet Lake-S
Последние новости
Подгружаем последние новости