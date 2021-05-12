Поставки компьютерных мониторов взлетели в 2020 году и продолжают расти

Компания TrendForce фиксирует дальнейшее увеличение спроса на компьютерные мониторы. Причина — дальнейшее распространение удалённой работы и дистанционного обучения в условиях продолжающейся пандемии.

ASUS

По оценкам, в 2020-м в глобальном масштабе было реализовано около 140 млн ПК-мониторов. Увеличение отгрузок по отношению к предыдущему году составило 8,6 % — это самый большой рост примерно за десять лет.

В первой четверти текущего года поставки подскочили в годовом исчислении более чем на треть — на 34,1 %. В нынешнем квартале рост, согласно прогнозам аналитиков, окажется на уровне 10 %.

По итогам 2021-го в целом продажи мониторов могут достичь 150 млн единиц, поднявшись на 7,3 % по сравнению с прошлым годом. На игровые панели придётся приблизительно 17,3 % в общей массе отгрузок, или 25,9 млн штук.

Отмечается, что среди десяти ведущих поставщиков ПК-мониторов в 2021 году наибольший рост покажет Samsung Electronics — около 20 %. У ASUS отгрузки увеличатся более чем на 10 % в годовом исчислении.

Добавим, что сейчас наблюдается рост цен на панели для компьютерных мониторов, что объясняется общим дефицитом электронных компонентов.



