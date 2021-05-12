Поставки компьютерных мониторов взлетели в 2020 году и продолжают расти

Компания TrendForce фиксирует дальнейшее увеличение спроса на компьютерные мониторы. Причина — дальнейшее распространение удалённой работы и дистанционного обучения в условиях продолжающейся пандемии.

Поставки компьютерных мониторов взлетели в 2020 году и продолжают расти

ASUS

По оценкам, в 2020-м в глобальном масштабе было реализовано около 140 млн ПК-мониторов. Увеличение отгрузок по отношению к предыдущему году составило 8,6 % — это самый большой рост примерно за десять лет.

В первой четверти текущего года поставки подскочили в годовом исчислении более чем на треть — на 34,1 %. В нынешнем квартале рост, согласно прогнозам аналитиков, окажется на уровне 10 %.

По итогам 2021-го в целом продажи мониторов могут достичь 150 млн единиц, поднявшись на 7,3 % по сравнению с прошлым годом. На игровые панели придётся приблизительно 17,3 % в общей массе отгрузок, или 25,9 млн штук.

Поставки компьютерных мониторов взлетели в 2020 году и продолжают расти

Отмечается, что среди десяти ведущих поставщиков ПК-мониторов в 2021 году наибольший рост покажет Samsung Electronics — около 20 %. У ASUS отгрузки увеличатся более чем на 10 % в годовом исчислении.

Добавим, что сейчас наблюдается рост цен на панели для компьютерных мониторов, что объясняется общим дефицитом электронных компонентов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-HASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H
NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti
Новые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMacНовые ноутбуки Apple MacBook могут получить яркий дизайн в стиле iMac
Глава Razer намекнул на грядущий выпуск игровых ноутбуков Blade с процессорами AMD RyzenГлава Razer намекнул на грядущий выпуск игровых ноутбуков Blade с процессорами AMD Ryzen
Рассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-HРассекречены новые игровые ноутбуки Gigabyte Aorus на платформе Intel Tiger Lake-H
Блок рекламы


Похожие новости
Объём рынка полностью беспроводных наушников в 2021 году вырастет на третьОбъём рынка полностью беспроводных наушников в 2021 году вырастет на треть
Запущено производство компьютерных процессоров Apple следующего поколения — устройства с ними выйдут во втором полугодии
Intel починила 7-нм техпроцесс: десктопный 7-нм процессор Meteor Lake выйдет в 2023 годуIntel починила 7-нм техпроцесс: десктопный 7-нм процессор Meteor Lake выйдет в 2023 году
Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше?Gamereactor: NVIDIA прекратит выпуск процессоров для Switch в этом году. Что дальше?
Поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54%, а хромбуки обогнали MacBookПоставки ноутбуков в четвёртом квартале 2020 года взлетели на 54%, а хромбуки обогнали MacBook
Расходы на исследования в полупроводниковой отрасли продолжают расти, лидером по тратам остаётся IntelРасходы на исследования в полупроводниковой отрасли продолжают расти, лидером по тратам остаётся Intel
Появление мониторов с интерфейсом DisplayPort 2.0 задержалось из-за пандемии, но в этом году они наконец выйдутПоявление мониторов с интерфейсом DisplayPort 2.0 задержалось из-за пандемии, но в этом году они наконец выйдут
Мировой рынок ПК в 2020 году вырос более чем на 10% впервые за десять летМировой рынок ПК в 2020 году вырос более чем на 10% впервые за десять лет
TCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом годуTCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом году
Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймовSamsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов
Последние новости
Подгружаем последние новости