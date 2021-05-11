HP представила рабочие ноутбуки ZBook G8 на процессорах Intel Tiger Lake-H

Первыми ноутбуками компании HP, получившими новые процессоры Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H), стали модели серии ZBook G8, ориентированной на профессиональное использование. В неё вошли 15,6- и 17,3-дюймовые модели ZBook Fury, а также лэптопы ZBook Power и ZBook Studio.

Лэптоп ZBook Power G8 представляет собой рабочую станцию начального уровня, готовую предложить процессоры вплоть до флагманской модели Intel Core i9-11950H. В качестве графической подсистемы на выбор предлагаются варианты из NVIDIA T600, T1200 или RTX A2000.

Новинка HP ZBook Studio G8 ориентирована на создателей цифрового контента, а также аналитиков данных. Лэптоп готов предложить тот же процессор Core i9 в максимальной конфигурации, а также мощный графический ускоритель игрового уровня GeForce RTX 3080 с 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 или профессиональную видеокарту, вплоть до новейшей модели NVIDIA RTX A5000, которая тоже оснащена 16 Гбайт GDDR6.

Традиционно для этой серии ноутбуков новая модель ZBook Studio G8 получила клавиатуру с RGB-подсветкой, которую обычно принято видеть только в составе игровых лэптопов. Более того, она поддерживает фирменное ПО HP Omen, позволяющее создавать собственные профили подсветки не только для игр, но и для приложений.

Серия ноутбуков HP ZBook Fury, представленная 15,6- и 17,3-дюймовой моделями, предлагает самое мощное оснащение. Здесь можно сделать выбор в пользу новейших процессоров Intel Xeon 11-го поколения, а также установку до 128 Гбайт ОЗУ. На выбор также предлагаются профессиональные графические карты NVIDIA RTX A5000 и AMD Radeon Pro W6600M с 16 и 8 Гбайт памяти GDDR6 соответственно. Интересно, что последний пока не был представлен официально. В оснащение лэптопов также может входить модуль Intel XMM, обеспечивающий поддержку сотовой связи LTE .

Ниже можно ознакомиться с более подробными техническими характеристиками представленных моделей HP ZBook G8:

Обновлённые модели своих портативных рабочих станций компания HP оснастила защитной системой Tamper Lock, перекочевавшей в новинки из моделей ZBook Firefly G8. Она уведомит отошедшего от системы владельца ноутбука или IT-отдел компании о том, если лэптоп кто-то сдвинет с места. В этом случае систему можно будет либо выключить без возможности авторизованного включения, либо заблокировать через BIOS, либо зашифровать данные на системе с помощью кодировщика Bitlocker. Владелец системы будет оповещён в случае демонтажа у ноутбука ОЗУ или накопителей. Производитель также оснастил новинки системой Tile, позволяющей найти потерявшийся или украденный ноутбук.

Компания HP не сообщила цены на представленные новинки, но указала, когда они появятся в продаже. Младшая модель ZBook Power G8 появится на полках в июне, а остальные модели серии ZBook — в июле этого года.



