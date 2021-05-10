Lenovo анонсирует флагманский планшет Yoga Pad Pro на Android через две недели

Lenovo анонсирует флагманский планшет Yoga Pad Pro на Android через две недели

Компания Lenovo назвала дату анонса флагманского планшетного компьютера Yoga Pad Pro: устройство, использующее аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему Android 11, дебютирует через две недели — 24 мая.

Lenovo анонсирует флагманский планшет Yoga Pad Pro на Android через две недели

Известно, что основной новинки послужит процессор Snapdragon 870. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Планшет получит качественный дисплей с очень узкими рамками. Говорится об использовании панели формата 2.5К с частотой обновления до 120 Гц. Взаимодействовать с экраном пользователи смогут при помощи специального пера, обеспечивающего распознавание 4096 уровней силы нажатия.

Lenovo анонсирует флагманский планшет Yoga Pad Pro на Android через две недели

Упомянута аудиосистема с четырьмя динамиками. Кроме того, известно, что компьютер будет оборудован интерфейсом HDMI.

Отмечается также, что вместе с новинкой могут дебютировать два других планшета — модели Lenovo Xiaoxin Pad Plus и Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021. Информации об ориентировочной цене устройств на данный момент нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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