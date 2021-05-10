Lenovo анонсирует флагманский планшет Yoga Pad Pro на Android через две недели

Компания Lenovo назвала дату анонса флагманского планшетного компьютера Yoga Pad Pro: устройство, использующее аппаратную платформу Qualcomm и операционную систему Android 11, дебютирует через две недели — 24 мая.

Известно, что основной новинки послужит процессор Snapdragon 870. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G.

Планшет получит качественный дисплей с очень узкими рамками. Говорится об использовании панели формата 2.5К с частотой обновления до 120 Гц. Взаимодействовать с экраном пользователи смогут при помощи специального пера, обеспечивающего распознавание 4096 уровней силы нажатия.

Упомянута аудиосистема с четырьмя динамиками. Кроме того, известно, что компьютер будет оборудован интерфейсом HDMI.

Отмечается также, что вместе с новинкой могут дебютировать два других планшета — модели Lenovo Xiaoxin Pad Plus и Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021. Информации об ориентировочной цене устройств на данный момент нет.



