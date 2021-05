ASUS готовится выпустить ноутбуки ROG Zephyrus M16 и S17 на базе чипов Intel Tiger Lake-H

Компания ASUS опубликовала в своём аккаунте в Twitter короткое видео, посвящённое скорому запуску новых портативных компьютеров игрового класса ROG Zephyrus M16 и S17, презентация которых состоится 11 мая.

Примечательно, что 11 мая Intel должна официально представить свои новые высокопроизводительные мобильные процессоры Tiger Lake-H (11-е поколение), ориентированные на использование в игровых ноутбуках. Предполагается, что новые чипы Intel станут основой для широкого ассортимента производительных ноутбуков разных компаний, таких как ASUS, MSI, Gigabyte и других.

Запуск новых процессоров станет важным шагом для Intel на рынке портативных устройств. Новые 8-ядерные чипы Tiger Lake-H производятся по 10-нанометровому техпроцессу SuperFin, поддерживают PCIe 4.0 и будут работать вместе с графическими ускорителями NVIDIA GeForce RTX 30-й серии.

В отличие от MSI или Gigabyte, которые в основном сосредоточены на обновлении уже существующих моделей ноутбуков, ASUS выпустит два совершенно новых портативных компьютера исключительно для аппаратной платформы Tiger Lake-H. Стоит отметить, что в начале года ASUS уже представила новые ноутбуки ROG Zephyrus G14 и G15, доступные исключительно с процессорами AMD. В это же список неожиданно попал Zephyrus Duo — ранее аппараты этого семейства поставлялись только с чипами Intel .

Что касается предстоящих новинок, то Zephyrus M16 станет первым 16-дюймовым ноутбуком семейства и вторым с соотношением сторон 16:10 (первым был Flow X13). Также ожидается, что Zephyrus S17 получит новый дизайн клавиатуры, а в целом будет похож на Zephyrus Duo, но без дополнительного экрана.

We'll be live on YouTube & Twitch with the latest ROG news on May 11, 2 PM (CEST)!#ROG #UnleashTheTiger #IntelGaming pic.#twitter#.com/NUxmEMukyQ

— ROG Global (@ASUS_ROG) May 9, 2021