Sennheiser продал свой бизнес по производству наушников

Компания продолжит выпускать только профессиональную аудиотехнику.

Sennheiser продал свой бизнес по производству наушников
Фото: sennheiser.com

Немецкий бренд наушников Sennheiser продан швейцарскому производителю слуховых аппаратов Sonova. Соглашение планируют завершить до конца 2021 года.

Об этом сообщается в совместном заявлении двух компаний.

Sonova продолжит использовать бренд Sennheiser по лицензионному соглашению, но операционную деятельность планируют полностью перенести. По крайней мере, части сотрудников предложат перейти в главный офис Sonova в Швейцарии. Сейчас в бизнес-подразделении бытовой электроники Sennheiser работает около 600 человек.

"Мы убеждены, что Sonova усилит сегмент бытовой электроники Sennheiser в долгосрочной перспективе и воспользуется большими возможностями роста", - говорится в заявлении одного из руководителей Sennheiser Андреаса Зеннхайзера.

По его словам, большой потенциал имеет рынок беспроводных наушников-вкладышей с оптимизацией голоса, а также наушников True Wireless и аудиофильской продукции.

Sennheiser продолжит выпускать наушники, но только в профессиональном сегменте. Также за немецкой компанией остается производство микрофонов Neumann.

Sennheiser является одним из лидеров мировой аудиоиндустрии. Компания была основана профессором Фрицем Зеннхайзером в Германии в 1945 году под названием Laboratorium Wennebostel. Свое нынешнее название она носит с 1958 года.

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