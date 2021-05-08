Sennheiser продал свой бизнес по производству наушников
Компания продолжит выпускать только профессиональную аудиотехнику.
Немецкий бренд наушников Sennheiser продан швейцарскому производителю слуховых аппаратов Sonova. Соглашение планируют завершить до конца 2021 года.
Об этом сообщается в совместном заявлении двух компаний.
Sonova продолжит использовать бренд Sennheiser по лицензионному соглашению, но операционную деятельность планируют полностью перенести. По крайней мере, части сотрудников предложат перейти в главный офис Sonova в Швейцарии. Сейчас в бизнес-подразделении бытовой электроники Sennheiser работает около 600 человек.
"Мы убеждены, что Sonova усилит сегмент бытовой электроники Sennheiser в долгосрочной перспективе и воспользуется большими возможностями роста", - говорится в заявлении одного из руководителей Sennheiser Андреаса Зеннхайзера.
По его словам, большой потенциал имеет рынок беспроводных наушников-вкладышей с оптимизацией голоса, а также наушников True Wireless и аудиофильской продукции.
Sennheiser продолжит выпускать наушники, но только в профессиональном сегменте. Также за немецкой компанией остается производство микрофонов Neumann.
Sennheiser является одним из лидеров мировой аудиоиндустрии. Компания была основана профессором Фрицем Зеннхайзером в Германии в 1945 году под названием Laboratorium Wennebostel. Свое нынешнее название она носит с 1958 года.