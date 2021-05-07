Новые MacBook Pro с дисплеями Mini-LED должны выйти до конца года

Один из ключевых поставщиков Apple, участвующий в производстве матриц Mini-LED для недавно анонсированного iPad Pro, смог решить проблемы с производством 14- и 16-дюймовых панелей для грядущих MacBook Pro. Соответственно, новые MacBook должны выйти в намеченный срок.

Новые MacBook Pro с дисплеями Mini-LED должны выйти до конца года

macrumors.com

Сообщается, что компания TSMT, производящая подсветку для Mini-LED-матриц, ранее столкнулась с ограничениями, связанными с печатными платами и клеящими материалами в панелях Mini-LED. Источники сообщают, что после смены поставщика этих компонентов компания смогла решить существующие проблемы и наладить выпуск панелей, удовлетворяющих требования Apple к качеству. Таким образом, Apple успеет запустить новые мобильные компьютеры в ранее намеченный срок.

Новые MacBook Pro с дисплеями Mini-LED должны выйти до конца года

macrumors.com

Предполагается, что 14- и 16-дюймовые MacBook Pro будут представлены ближе к концу этого года. Устройствам приписывают использование магнитного разъёма для зарядки MagSafe, расширенный набор физических портов, в том числе видеовыхода HDMI и слота для SD-карт, а также новый фирменный ARM-чип M1X или M2. Ожидается, что новый чипсет сможет похвастаться повышенной производительностью и ещё лучшей энергоэффективностью чем актуальный M1.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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