Игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолей

Игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолей

Компания Turtle Beach анонсировала игровую гарнитуру Recon 500 накладного типа: новинка уже доступна для заказа в чёрном и арктическом камуфляжном (Arctic Camo) вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 80 долларов США.

Устройство оборудовано 60-миллиметровыми излучателями Eclipse Dual Drivers с неодимовыми магнитами. Диапазон воспроизводимых частот простирается от 20 Гц до 20 кГц.

В оснащение входит микрофон TruSpeak со средствами шумоподавления, установленный на съёмной штанге. На одной из чашек расположены органы управления для регулировки уровня громкости и включения/отключения микрофона.

Игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолей

Для подключения служит стандартный 3,5-миллиметровый коннектор. Это позволяет использовать гарнитуру с персональными компьютерами, игровыми консолями, смартфонами, планшетами и пр.

Разработчик позаботился о высоком уровне комфорта при длительном ношении. Устройство получило амбушюры с эффектом памяти формы и регулируемое оголовье.

Игровая гарнитура Turtle Beach Recon 500 подходит для ПК и консолей

Упомянут также особый дизайн ProSpecs Glasses Relief: данное решение призвано уменьшить давление на дужки очков, что обеспечивает дополнительное удобство во время ношения гарнитуры.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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