Глава Intel заявил о намерении продолжить строительство заводов в Орегоне

Генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Pat Gelsinger) на этой неделе посетил заводы компании в Хилсборо. Во время поездки он заявил о том, что компания не завершила работу по расширению своего присутствия в штате и в ближайшие годы рассчитывает ввести в эксплуатацию новые производственные мощности.

«Я ожидаю, что через три или четыре года у нас будет ещё одно расширение, которое мы осуществим в производственной сети», — приводит источник слова господина Гелсингера.

Это не первый раз, когда Intel заявляет о намерении расширить своё присутствие в Орегоне, после завершения третьего этапа расширения фабрики D1X, который подходит к концу. Каждое новое поколение своих процессоров Intel разрабатывает на заводах в Орегоне, после чего производство переносится на предприятия компании в Аризоне, Ирландии и Израиле.

Перед тем, как в феврале этого года главой компании стал Патрик Гелсингер, Intel рассматривала возможность передачи передового производства на аутсорсинг, что уменьшило бы значимость Орегона, как основного исследовательского центра. После прихода нового руководителя Intel изменила планы, и теперь не только намерена продолжить строительство заводов в разных странах мира, но также предлагает собственные фабрики для контрактного производства полупроводниковой продукции.

Стоит отметить, что за четыре месяца у руля компании Гелсингер успел инициировать беспрецедентные по объёмам расходы на расширение производственной сети Intel . Он также активно выступил за введение правительственного стимулирования в полупроводниковой отрасли в Европе и США для снижения зависимости от производителей микросхем из Тайваня и Южной Кореи.

Ранее в этом году Intel объявила о намерении инвестировать $20 млрд на строительство двух новых заводов в Аризоне, а также объявила о вложении $3,5 млрд в расширение производства в Нью-Мексико. Кроме того, компания подтвердила планы по расширению производственных мощностей в Израиле, для реализации которых будет выделено $10 млрд.



