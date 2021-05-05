Квартальные продажи ПК и планшетов выросли в полтора раза

Квартальные продажи ПК и планшетов выросли в полтора раза

Компания Canalys обнародовала свежую статистику по мировому рынку персональных компьютеров и планшетов: в первом квартале текущего года объём отрасли в штучном выражении увеличился приблизительно в полтора раза по сравнению с первой четвертью 2020-го.

Статистика учитывает отгрузки настольных компьютеров, ноутбуков разного типа (включая устройства под управлением операционной системы Chrome OS), а также планшетов.

В период с января по март включительно в глобальном масштабе было поставлено 122,1 млн устройств названных типов. Это на 53,1 % больше по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда отгрузки равнялись 79,8 млн единиц.

Квартальные продажи ПК и планшетов выросли в полтора раза

Крупнейшим игроком рынка оказалась китайская Lenovo с долей 19,7 %. На втором месте находится Apple с результатом 18,1 %, а замыкает тройку HP с 15,8 %. Далее идут Dell и Samsung, контролирующие соответственно 10,7 % и 8,0 % отрасли.

Квартальные продажи ПК и планшетов выросли в полтора раза

Наиболее существенный рост зафиксирован в сегменте хромбуков: здесь продажи в годовом исчислении взлетели на 274,6 %, составив без малого 12,0 млн штук против 3,2 млн годом ранее.

Спрос на традиционные десктопы снизился на 4 %, а на ноутбуки (без учёта хромбуков) поднялся на 62 %. Продажи планшетов в прошлом квартале подскочили приблизительно на 52 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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