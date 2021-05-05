ASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder Lake

ASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder Lake

До официального выхода материнских плат на базе системной логики Intel Z690 ещё есть время, но кое-какие подробности о новинках уже гуляют в сети, и постепенно их становится больше. Новая версия утилиты HWiNFO уже получила поддержку новой платформы.

В недавнем обновлении утилиты для мониторинга системы HWiNFO появилась поддержка нового чипсета Intel Z690, а также упоминание о том, что флагманское семейство материнских плат ASUS получит продолжение в виде моделей ROG Maximus XIV. Всё это может намекать, что презентация новой платформы Intel уже не за горами, хотя, согласно прежним слухам она выдет только к концу года.

Насколько известно, системную логику 600-й серии анонсируют вместе с гибридными чипами Intel 12-го поколения. Это процессоры Alder Lake с необычной гибридной структурой, с большими производительными ядрами, и малыми энергоэффективными.

ASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder Lake

Новые чипы будут совместимы с разъёмом LGA 1700, а также получат поддержку PCIe 5.0 и двухканальной оперативной памяти DDR5 с частотой работы 4800 МГц. Среди прочих новшеств обновлённой платформы можно отметить встроенную на уровне чипсета поддержку беспроводных сетей Wi-Fi 6E, а также стандарта USB 4.0 с интерфейсом Thunderbolt 4.

ASUS выпустит материнские платы ROG Maximus XIV на базе Intel Z690 для процессоров Alder Lake

Стоит сказать, что не все материнские платы с поддержкой Alder Lake позволят реализовать потенциал новых процессоров. Ожидается, что память стандарта DDR5-4800 будет доступна лишь в связке с флагманским чипсетом Z690, тогда как младшие версии H670, B650 и H610 будут ограничены актуальным на сегодняшний день стандартом DDR4-3200. То же самое касается поддержки PCIe 5.0 и USB 4.0.

Пока ещё рано говорить о сроках анонса новой платформы, однако, появление технических подробностей в общедоступных библиотеках утилиты для мониторинга намекает на то, что Intel и ОЕМ-производители уже полным ходом готовятся к предстоящему событию.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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