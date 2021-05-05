Объём рынка полностью беспроводных наушников в 2021 году вырастет на треть

Объём рынка полностью беспроводных наушников в 2021 году вырастет на треть

Компания Counterpoint Technology Market Research сделала прогноз по мировому рынку полностью беспроводных наушников погружного типа (TWS): продажи таких устройств в текущем году продолжат увеличиваться.

В прошлом году, по оценкам, в глобальном масштабе было отгружено около 233 млн TWS-наушников. Рост по отношению к 2019-му составил внушительные 78 %. Стремительному развитию рынка не помешали ни пандемия, ни сложная экономическая обстановка.

Крупнейшим поставщиком полностью беспроводных наушников в прошлом году стала компания Apple с 31 % отрасли. Однако, как отмечается, доля «яблочной» империи постепенно сокращается под давлением конкурентов.

На втором месте с 9 % оказалась китайская Xiaomi, а «бронза» досталась южнокорейскому гиганту Samsung, доля которого составила около 7 %.

Объём рынка полностью беспроводных наушников в 2021 году вырастет на треть

В нынешнем году, полагают аналитики, объём рынка в штучном выражении увеличится на треть — 33 %. В результате, отгрузки TWS-продуктов достигнут 310 млн единиц.

Доля Apple, как ожидается, сократится до 27 %. При этом Xiaomi и Samsung сохранят результат на уровне 9 % и 7 % соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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