Объём рынка полностью беспроводных наушников в 2021 году вырастет на треть

Компания Counterpoint Technology Market Research сделала прогноз по мировому рынку полностью беспроводных наушников погружного типа (TWS): продажи таких устройств в текущем году продолжат увеличиваться.

В прошлом году, по оценкам, в глобальном масштабе было отгружено около 233 млн TWS-наушников. Рост по отношению к 2019-му составил внушительные 78 %. Стремительному развитию рынка не помешали ни пандемия, ни сложная экономическая обстановка.

Крупнейшим поставщиком полностью беспроводных наушников в прошлом году стала компания Apple с 31 % отрасли. Однако, как отмечается, доля «яблочной» империи постепенно сокращается под давлением конкурентов.

На втором месте с 9 % оказалась китайская Xiaomi, а «бронза» досталась южнокорейскому гиганту Samsung, доля которого составила около 7 %.

В нынешнем году, полагают аналитики, объём рынка в штучном выражении увеличится на треть — 33 %. В результате, отгрузки TWS-продуктов достигнут 310 млн единиц.

Доля Apple , как ожидается, сократится до 27 %. При этом Xiaomi и Samsung сохранят результат на уровне 9 % и 7 % соответственно.



