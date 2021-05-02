Вслед за видеокартами ожидается дефицит HDD и SSD

Вслед за видеокартами ожидается дефицит HDD и SSD

Ранее сообщалось, что на фоне роста популярности криптовалюты Chia в Китае майнеры активно скупают все доступные жёсткие диски и SSD-накопители. Эта тенденция может привести к том, что вслед за видеокартами образуется глобальный дефицит накопителей, что негативно отразится в первую очередь на рядовых пользователях.

Такого мнения придерживается один из учредителей компании DNS Сергей Мещанюк, заранее извинившийся перед покупателями за будущий дефицит накопителей. По его мнению, вслед за дефицитом видеокарт, который образовался из-за продолжающегося роста популярности майнинга криптовалют, может образоваться глобальная нехватка накопителей. Из-за недавно появившейся криптовалюты Chia, для добычи которой используются не процессоры или видеокарты, а жесткие диски и SSD-накопители, под удар попадают высокоёмкие накопители данных.

Он также отметил, что рост популярности майнинга на накопителях неизбежно скажется на роSSийском рынке. Однако о скором повышении цен на продукцию этого типа сказано не было. «Рыночные методы предполагают резкое повышение цены согласно спросу, но нам хватил негатива с видеокартами. Если цены не поднимать, то ситуация становится не лучше, так как возникает негатив от проблем отсутствия товара, распределением дефицитов и даже случаев внутренних махинаций», — сообщил господин Мещанюк.

Он также извинился перед покупателями за возможный дефицит накопителей в будущем и выразил надежду на то, что популярность майнинга на накопителях пройдёт быстрее, чем в случае с видеокартами. «Я приношу извинения нашим клиентам за возникающие неудобства. Делаем, что можем. Вопреки мнению, что торговые сети первые, кто наживаются на таких проблемах, скажу, что это не так. Для крупных компаний важнее лояльность клиентов, чем сиюминутная выгода, так как они работают вдолгую, выстраивая доверительные отношения», — написал господин Мещанюк на своей странице в сети Facebook.

Напомним, отличие от других криптовалют, добыча Chia производится не при помощи процессора, видеокарты или специализированного чипа ASIC. Вместо этого обработка Chia требует пространства для хранения, и потому майнеры скупают HDD и SSD. В отличие от биткоина, который основан на принципе «доказательства работы», Chia использует модель «доказательства пространства и времени».


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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