Обнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMD

Обнаружена уязвимость, защита от которой обвалит производительность почти всех процессоров Intel и AMD

Обнаруженная в 2018 году уязвимость Spectre заставила по-новому взглянуть на безопасность спекулятивных механизмов в архитектуре процессоров. Новый вид атак позволял извлекать из кеш-памяти пароли и другие конфиденциальные данные, которые без особой защиты хранились там как промежуточная информация. Сегодня процессоры в основном защищены от атак типа Spectre, но новая уязвимость вскрывает и эти защиты.

Специалисты по безопасности из Школы инженерии и прикладных наук Университета Вирджинии сообщили, что существует возможность извлекать инструкции из так называемого кеша микроопераций (micro-op cache). В таком кеше, который есть как в процессорах Intel, так и в процессорах AMD (в процессорах Intel этот кеш есть с 2011 года) сохраняются простейшие инструкции по ветке предсказания ветвлений. Исследователи выявили механизмы, которые позволяют извлечь эти данные и с их помощью получить конфиденциальную информацию.

Проблема в том, что уровень кеша микроинструкций намного ниже уровня, на котором работают уязвимости типа Spectre. Поэтому защита от уязвимостей Spectre не работает против новой уязвимости. Более того, поскольку новая уязвимость атакует более примитивный уровень в архитектурах процессоров, попытка её ослабить или закрыть самым серьёзным образом скажется на производительности процессоров как Intel, так и AMD.

Исследователи сообщили о своём открытии всем заинтересованным разработчикам процессорных архитектур. Но сами они сомневаются, что подобную уязвимость можно будет закрыть патчами без серьёзного ухудшения производительности вычислительных систем.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Массовое производство модулей DDR5 SDRAM запущено: в Сети появились фото серийных модулейМассовое производство модулей DDR5 SDRAM запущено: в Сети появились фото серийных модулей
Cooler Master представила СЖО «всё в одном» MasterLiquid Illusion с эффектной подсветкойCooler Master представила СЖО «всё в одном» MasterLiquid Illusion с эффектной подсветкой
Новая криптовалюта из Китая может вызвать дефицит жестких дисков и SSD-накопителейНовая криптовалюта из Китая может вызвать дефицит жестких дисков и SSD-накопителей
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
Засуха на Тайване достигла критического уровня для полупроводниковой отрасли — дефицит чипов может усилитьсяЗасуха на Тайване достигла критического уровня для полупроводниковой отрасли — дефицит чипов может усилиться
Блок рекламы


Похожие новости
Для борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипыДля борьбы с дефицитом AMD и Intel инвестируют в компании, которые упаковывают и тестируют чипы
Запущено производство компьютерных процессоров Apple следующего поколения — устройства с ними выйдут во втором полугодии
На следующей неделе Intel посетит Европу для встречи с чиновниками и клиентамиНа следующей неделе Intel посетит Европу для встречи с чиновниками и клиентами
Европейский регулятор изучит покупку завода флеш-памяти Intel компанией SK Hynix за $9 млрдЕвропейский регулятор изучит покупку завода флеш-памяти Intel компанией SK Hynix за $9 млрд
Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger LakeНовый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake
Huawei обвинила США в глобальном дефиците чипов — источником всех бед названы санкцииHuawei обвинила США в глобальном дефиците чипов — источником всех бед названы санкции
Intel вскоре поставит крест на накопителях Optane DC P4800X и технологии IMDTIntel вскоре поставит крест на накопителях Optane DC P4800X и технологии IMDT
Производительная игровая видеокарта Intel Xe-HPG показалась на живых фото, но выйдет она в конце годаПроизводительная игровая видеокарта Intel Xe-HPG показалась на живых фото, но выйдет она в конце года
Intel использовала в рекламе «лучшего в мире процессора» изображение MacBook ProIntel использовала в рекламе «лучшего в мире процессора» изображение MacBook Pro
Белый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводниковБелый дом обсудит с руководством Intel, как победить нехватку полупроводников
Последние новости
Подгружаем последние новости