Netgear оценила точку доступа WAX620 стандарта Wi-Fi 6 в $230

Компания Netgear анонсировала точку доступа Insight Managed WiFi 6 AX3600 (модель WAX620), рассчитанную на использование в сфере малого и среднего бизнеса.

Устройство, как отражено в названии, соответствует стандарту Wi-Fi 6, или 802.11ax. Само собой, обеспечивается совместимость со спецификациями Wi-Fi предыдущих поколений. Новинка поддерживает работу в двух частотных диапазонах — 2,4 и 5 ГГц. Допускается подключение до 256 клиентов, 70 из которых могут работать в беспроводной сети одновременно.

Точка доступа оборудована сетевым портом 2.5G Ethernet с пропускной способностью до 2,5 Гбит/с. Поддерживаются также режимы 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. Реализована технология Power over Ethernet (PoE), которая позволяет передавать устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet.

Заявленная скорость передачи информации в диапазоне 2,4 ГГц достигает 1200 Мбит/с, в диапазоне 5 ГГц — 2400 Мбит/с. Декларируется наличие средств OFDMA и MU-MIMO.

Габариты новинки составляют 205,7 ? 205,7 ? 34,3 мм, вес — 783 г. Устройство заключено в корпус белого цвета с внутренними антеннами. Приобрести точку доступа можно по ориентировочной цене 230 долларов США или 230 евро — в зависимости от региона поставок.



