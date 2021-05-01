Трёхдиапазонная Mesh-система Linksys Atlas Max 6E оценена в $1200

Компания Linksys начала продажи системы Atlas Max 6E, предназначенной для построения ячеистых беспроводных сетей Wi-Fi с большой площадью покрытия и возможностью одновременного обслуживания большого количества устройств.

Решение соответствует стандарту Wi-Fi 6E. Это означает, что в дополнение к частотным диапазонам 2,4 и 5 ГГц может быть задействована полоса 6 ГГц для нелицензируемого использования.

Технология Wi-Fi 6E разработана для обеспечения высокой производительности в очень загруженных местах. К примеру, система Atlas Max 6E может обслуживать более 195 клиентов, а площадь покрытия достигает 840 квадратных метров.

Заявленная скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц составляет 1147 Мбит/с, в полосе 5 ГГц — 2402 Мбит/с, в диапазоне 6 ГГц — 4804 Мбит/с. Поддерживаются все стандарты Wi-Fi — 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Маршрутизатор системы несёт на борту процессор с четырьмя ядрами (2,2 ГГц), 1 Гбайт оперативной памяти и 512 Мбайт флеш-памяти. Есть четыре порта Gigabit LAN, один порт WAN с пропускной способностью до 5 Гбит/с и разъём USB 3.0. Конструкция включает 12 внутренних антенн. Реализованы технологии 4x4 MU-MIMO и OFDMA.

Цена системы Linksys Atlas Max 6E в комплекте из трёх устройств составляет 1200 долларов США .



