Трёхдиапазонная Mesh-система Linksys Atlas Max 6E оценена в $1200

Трёхдиапазонная Mesh-система Linksys Atlas Max 6E оценена в $1200

Компания Linksys начала продажи системы Atlas Max 6E, предназначенной для построения ячеистых беспроводных сетей Wi-Fi с большой площадью покрытия и возможностью одновременного обслуживания большого количества устройств.

Решение соответствует стандарту Wi-Fi 6E. Это означает, что в дополнение к частотным диапазонам 2,4 и 5 ГГц может быть задействована полоса 6 ГГц для нелицензируемого использования.

Технология Wi-Fi 6E разработана для обеспечения высокой производительности в очень загруженных местах. К примеру, система Atlas Max 6E может обслуживать более 195 клиентов, а площадь покрытия достигает 840 квадратных метров.

Трёхдиапазонная Mesh-система Linksys Atlas Max 6E оценена в 00

Заявленная скорость передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц составляет 1147 Мбит/с, в полосе 5 ГГц — 2402 Мбит/с, в диапазоне 6 ГГц — 4804 Мбит/с. Поддерживаются все стандарты Wi-Fi — 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Трёхдиапазонная Mesh-система Linksys Atlas Max 6E оценена в 00

Маршрутизатор системы несёт на борту процессор с четырьмя ядрами (2,2 ГГц), 1 Гбайт оперативной памяти и 512 Мбайт флеш-памяти. Есть четыре порта Gigabit LAN, один порт WAN с пропускной способностью до 5 Гбит/с и разъём USB 3.0. Конструкция включает 12 внутренних антенн. Реализованы технологии 4x4 MU-MIMO и OFDMA.

Цена системы Linksys Atlas Max 6E в комплекте из трёх устройств составляет 1200 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Cooler Master представила СЖО «всё в одном» MasterLiquid Illusion с эффектной подсветкойCooler Master представила СЖО «всё в одном» MasterLiquid Illusion с эффектной подсветкой
По данным Geekbench Radeon PRO W6900X для Apple Mac Pro будет на 81 % быстрее Radeon PRO VIIПо данным Geekbench Radeon PRO W6900X для Apple Mac Pro будет на 81 % быстрее Radeon PRO VII
Новая криптовалюта из Китая может вызвать дефицит жестких дисков и SSD-накопителейНовая криптовалюта из Китая может вызвать дефицит жестких дисков и SSD-накопителей
Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350
Засуха на Тайване достигла критического уровня для полупроводниковой отрасли — дефицит чипов может усилитьсяЗасуха на Тайване достигла критического уровня для полупроводниковой отрасли — дефицит чипов может усилиться
Блок рекламы


Похожие новости
Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000Самая доступная версия GeForce RTX 3090 Hall of Fame оценена в $3000
Защищённая мини-камера Canon IVY REC оценена в $130Защищённая мини-камера Canon IVY REC оценена в $130
Хромбук Google Pixelbook 2 «Atlas» с 4K-экраном засветился на фотоХромбук Google Pixelbook 2 «Atlas» с 4K-экраном засветился на фото
Компактная механическая клавиатура G.SKILL KM360 оценена в $50Компактная механическая клавиатура G.SKILL KM360 оценена в $50
Игровая клавиатура Logitech G915 Lightspeed оценена в $250Игровая клавиатура Logitech G915 Lightspeed оценена в $250
Игровая гарнитура Turtle Beach Elite Atlas Aero не нуждается в проводахИгровая гарнитура Turtle Beach Elite Atlas Aero не нуждается в проводах
Новая беспроводная гарнитура HyperX оценена в 100 долларовНовая беспроводная гарнитура HyperX оценена в 100 долларов
Panasonic Lumix DC-G95: 20-Мп камера Micro Four Thirds за $1200Panasonic Lumix DC-G95: 20-Мп камера Micro Four Thirds за $1200
Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra оценена в $320Видеокарта Colorful iGame GeForce GTX 1660 Ti Ultra оценена в $320
Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в $8450Камера ограниченной серии Leica M10-P Edition Safari оценена в $8450
Последние новости
Подгружаем последние новости