Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350

Вслед за флагманскими моделями ноутбуков, Samsung представила более доступный ARM-компьютер Galaxy Book Go. Устройство основано на 8-нм чипсете Qualcomm Snapdragon 7c и защищено по стандарту MIL-810G. В качестве операционной системы используется Windows 10 для ARM.

Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за $350

gsmarena.com

Galaxy Book Go имеет 14-дюймовую IPS-матрицу с разрешением Full HD. Чипсет Snapdragon 7c работает в связке с 4 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость твердотельного накопителя составляет 128 Гбайт. Ноутбук оснащён двумя портами USB-C, одним USB-A, 3,5-мм разъёмом для наушников, слотом для microSD и разъёмом для SIM-карты в версии с поддержкой LTE.

Ёмкость аккумулятора составляет 42,3 Вт·ч, что должно обеспечить хорошую автономность. Устройство защищено по военному стандарту MIL-810G. Это значит, что ноутбук должен выдерживать падения с высоты 1,2 метра и полностью защищён от пыли. Его вес составляет 1,39 кг.

Samsung представила ноутбук Galaxy Book Go с процессором ARM и системой Windows 10 за 0

gsmarena.com

Стоимость ноутбука Galaxy Book Go в США составит $350. В Европу будет поставляться модификация с LTE-модемом, которая обойдётся покупателям в 450 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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