Игровой ПК Colorful iGame M600 Mirage включается при помощи магнитного ключа Power Key

Игровой ПК Colorful iGame M600 Mirage включается при помощи магнитного ключа Power Key

В ассортименте Colorful Technology Company Limited появился мощный настольный компьютер iGame M600 Mirage, разработанный специально для требовательных любителей игр.

Новинка заключена в эффектный корпус с многоцветной подсветкой, которая насчитывает в общей сложности более 70 адресуемых светодиодов. Левая боковая стенка изготовлена из закалённого стекла, через которое прекрасно просматривается внутреннее пространство.

Для включения системы служит особый магнитный ключ Power Key, что, как утверждает разработчик, выводит безопасность на новый уровень.

Игровой ПК Colorful iGame M600 Mirage включается при помощи магнитного ключа Power Key

Основой служит аппаратная платформа Intel Rocket Lake. Максимальная конфигурация включает процессор Core i9-11900K с восемью ядрами (16 потоков инструкций), которые работают на тактовой частоте 3,5 ГГц с возможностью повышения до 5,3 ГГц.

Игровой ПК Colorful iGame M600 Mirage включается при помощи магнитного ключа Power Key

Для графической подсистемы доступен выбор из дискретных ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080. Объём оперативной памяти DDR4-3200 составляет 32 Гбайт.

В оснащение входят твердотельный модуль NVMe вместимостью до 1 Тбайт и жёсткий диск на 2 Тбайт. Установлен блок питания мощностью 750 Вт с сертификацией 80 PLUS Gold.

Цена компьютера Colorful iGame M600 Mirage начинается с 1600 долларов США.

Игровой ПК Colorful iGame M600 Mirage включается при помощи магнитного ключа Power Key


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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