Засуха на Тайване достигла критического уровня для полупроводниковой отрасли — дефицит чипов может усилиться

Президент Тайваня Цай Инь-Вень (Tsai Ing-Wen) призвал страну к экономии воды, поскольку островное государство столкнулось с самой сильной засухой за последние 60 лет. Цай отметил, что засуха сильно ударила по городу Тайчжун, где расположен производственный центр TSMC, а также фабрики, выпускающие жидкокристаллические дисплеи. Обе отрасли потребляют огромные объёмы воды, а потому для них наступили нелёгкие времена.

Стоит отметить, что засуха может усугубить глобальный дефицит чипов, из-за которого TSMC вынуждена работать на полную мощность. Нехватка воды для технических нужд может вынудить компанию снизить объёмы производства. Уровень воды на двух крупных плотинах в районе Тайчжун упал примерно до 5 %. Министерство экономики Тайваня шестого апреля потребовало от компаний сократить потребление воды на 15 процентов.

В качестве чрезвычайной меры до конца месяца планируется выкопать 58 колодцев в Тайчжуне, которые должны стать источником 65 тысяч тонн воды в день. В следующем месяце планируется запустить в эксплуатацию ещё 30 скважин, которые будут обеспечивать ежедневную подачу 50 тысяч тонн воды. Кроме того, для некоторых домохозяйств города два дня в неделю отключают подачу воды.

TSMC и другие местные компании взяли дело в свои руки, начав доставлять воду с помощью автоцистерн. Тем не менее, такой подход довольно неэффективен. Один грузовик перевозит 20 тонн воды, но TSMC использует почти 200 тысяч тонн воды каждый день. Люди надеются, что сезон дождей, который в стране обычно наступает в мае-июне, облегчит ситуацию. Однако если количество осадков будет таким же скудным, как и в прошлом году, полупроводниковую отрасль Тайваня ожидают очень серьёзные трудности.



