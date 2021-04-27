Новая криптовалюта из Китая может вызвать дефицит жестких дисков и SSD-накопителей

В Китае растет популярность новой криптовалюты — Chia Coin. В отличие от Bitcoin или Ethereum, которые добываются мощностью процессора или видеокарт, новая криптовалюта майнится на жестких дисках и SSD-накопителях, сообщает ain.ua со ссылкой на Tom’s Hardware.

Новая криптовалюта из Китая может вызвать дефицит жестких дисков и SSD-накопителей
Фото: hkepc.com

Chia Coin пока что официально не торгуется, но это не останавливает майнеров, которые уже массово скупают высокопроизводительные диски.

Преимущество — высокие энергоэффективность и экологичность

Майнинг на дисках делает Chia Coin в десятки раз энергоэффективнее и экологичнее других криптовалют. Для сравнения: потребление видеокарты среднего уровня Nvidia GeForce RTX 3060 составляет порядка 200 Вт, а энергопотребление топовых RTX 3090 достигает 350 Вт. Тогда как жесткий диск в пике (при старте) потребляет до 30 Вт, а SSD накопители еще в несколько раз меньше.

Низкое энергопотребление делает Chia Coin привлекательной для майнеров, главной статьей расходов которых является оплата электроэнергии.

С учетом того, что операции чтения/записи при добыче Chia Coin происходят практически беспрерывно, ресурс обычных дисков довольно быстро изнашивается. Поэтому майнеры предпочитают высокопроизводительные серверные SSD большого объема и в основном приобретают диски от 4 до 18 ТБ.

Цены на такие диски зачастую даже выше, чем на топовые видеокарты, но их выпуск пока ограничен производителями ввиду низкого спроса. Однако майнерам ничего не мешает покупать большее количество дисков меньшего объема и спровоцировать тем самым дефицит устройств потребительского класса.

Стоит ли ждать мирового дефицита высокопроизводительных дисков

Jiahe Jinwei, один из крупных производителей SSD дисков в Китае, сообщил, что все высокопроизводительные твердотельные накопители NVMe M.2 емкостью 1 и 2 ТБ компании Gloway и Asgard уже распроданы.

Производитель планирует ввести ограничения, чтобы майнеры не скупали огромное количество потребительских SSD, а впоследствии также увеличит производство, чтобы удовлетворить спрос.

Эксперты предполагают, что цены на жесткие диски и твердотельные накопители в регионе вырастут с $26 до $77, если ситуация в том же Гонконге не изменится.

Как отмечает портал оverclockers.ru, вся сеть Chia пока очень небольшая и включает всего 30 тыс. компьютеров со средним накопителем в 10 Тб. Но ситуация может быстро измениться — уже через месяц сеть может вырасти вдвое, ведь внимание сообщества к майнингу на SSD увеличивается.

Сильно повлиять на ситуацию может начало торгов Chia Coin на бирже. Ведь пока майнеры не зарабатывают на этой криптовалюте деньги, а копят монеты «на будущее», ее майнинг будет относительно непопулярен. Но когда именно это произойдет — неизвестно.

Скорее всего в ближайшее время на мировом рынке потребительских SSD и HDD ничего не изменится.

25 апреля — начало торгов Chia Coin

Криптовалюта Chia Coin начала торговаться на бирже Hotbit. Пиковая цена достигла $2500 за монету, но спустя некоторое время волатильность прекратилась и стоимость одной монеты замерла на отметке около $1000.

На момент написания новости обновления цена за Chia Coin на бирже составляет $984.

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