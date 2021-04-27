Запущено производство компьютерных процессоров Apple следующего поколения — устройства с ними выйдут во втором полугодии

Недавно глава Apple Тим Кук (Tim Cook) заявил, что компания уже поставляет больше изделий на основе собственного процессора M1, чем на базе процессоров Intel , от использования которых она собирается избавиться в перспективе 1–1,5 лет. Чип M1 уже лёг в основу ноутбуков и планшетов марки, а его преемник может расширить охват уже в следующем полугодии.

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Японский ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные информированные источники сообщил, что массовое производство процессоров Apple с условным обозначением M2 уже началось на конвейере TSMC с применением усовершенствованной 5-нм технологии (N5P), а поставки для нужд Apple начнутся в июле текущего года. Это позволит компании оснастить ими новые модели устройств, которые запланированы к анонсу во второй половине текущего года. Среди них, как намекают источники, будут не только планшеты и ноутбуки.

О характеристиках процессоров Apple M2 пока ничего толком не известно, упоминается лишь привычная высокая степень интеграции. Вычислительные ядра будут соседствовать с графическим блоком и специализированными ускорителями операций, связанных с работой систем искусственного интеллекта. Компания Intel во время недавней квартальной отчётной конференции призналась, что ожидает снижения выручки от реализации своих процессоров компании Apple во второй половине текущего года. Это вполне закономерно, так как последняя активно переходит на использование процессоров собственной разработки в ноутбуках и не только.



