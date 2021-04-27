Cooler Master представила СЖО «всё в одном» MasterLiquid Illusion с эффектной подсветкой

Компания Cooler Master анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) серии MasterLiquid Illusion, подходящие для применения с процессорами AMD и Intel . Продажи этих решений класса «всё в одном» начнутся в ближайшее время.

В семейство вошли версии MasterLiquid ML240 Illusion и MasterLiquid ML240 Illusion White Edition с радиатором формата 240 мм, а также модель MasterLiquid ML360 Illusion с радиатором на 360 мм. Компоненты устройства с приставкой White Edition получили белоснежное исполнение.

Для обдува используются вентиляторы MF120 Halo с многоцветной адресуемой подсветкой ARGB на основе 24 светодиодов в двух контурах. Скорость вращения управляется методом широтно-?импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 650 до 1800 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 80 кубометров в час; статическое давление — до 1,6 мм водного столба. Уровень шума не превышает 30 дБА. Версии с радиатором на 240 мм оборудованы двумя такими вентиляторами, модель с радиатором на 360 мм — тремя.

Водоблок, совмещённый с помпой, получил полупрозрачный кожух и многоцветную подсветку на основе 12 светодиодов. Говорится о совместимости с процессорами AMD в исполнении AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1, а также с чипами Intel в исполнении LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156.

Цена младших версий MasterLiquid Illusion составляет 120 евро, старшей — 140 евро.



