По данным Geekbench Radeon PRO W6900X для Apple Mac Pro будет на 81 % быстрее Radeon PRO VII
Компания Apple недавно обновила операционную систему macOS, добавив поддержку новейших графических ускорителей AMD на архитектуре RDNA 2. Обновление коснулось только потребительских видеокарт серии Radeon RX. Между тем в базе данных Geekbench появилась информация об одной из моделей грядущей серии специализированных ускорителей Radeon PRO — Radeon PRO W6900X.
Предположительно Radeon PRO W6900X
Профессиональная видеокарта тестировалась в составе системы MacPro 7.1 на базе процессора Intel Cascade Lake-X. Судя по названию графического ускорителя, речь идёт об эксклюзивном решении для компании Apple. К сожалению, кроме названия тест о новинке ничего не сообщает, поэтому пока непонятно, например, каким объёмом памяти оснащена видеокарта.
Ранее на этой неделе в Сети появились изображения видеокарты на архитектуре RDNA 2 (фото выше), для компьютеров Apple Mac. Предположительно — это Radeon PRO W6900X. Видеокарта оснащена системой охлаждения тангенциального типа и не имеет никаких опознавательных знаков. Однако по внешнему виду она отличается от неназванной модели Radeon PRO, о которой сообщалось в начале этого месяца.
По данным Geekbench, система с Radeon PRO W6900X была оснащена 12-ядерным процессором Intel Core i9-10920X и 192 Гбайт оперативной памяти DDR4-2933 МГц. Видеокарта тестировалась в бенчмарке Apple Metal API.
Оценки её производительности лежат в диапазоне от 152 до 171 тыс. баллов, что ставит её между моделями Radeon RX 6800XT и Radeon RX 6900XT.
Если взять за основу результат в 171 448 баллов, то новинка оказывается даже быстрее Radeon RX 6900XT.
По результатам теста модель Radeon PRO W6900X предлагает почти на 81 % больший уровень производительности, чем Radeon Pro VII на базе GPU Vega 20.