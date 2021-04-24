Ноутбук Lenovo IdeaPad 5G 14M 2021 оснащён чипом Snapdragon 8cx

Компания Lenovo анонсировала портативный компьютер IdeaPad 5G 14M 2021, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения. Новинка будет доступна по ориентировочной цене 1080 долларов США.

В устройстве применён процессор Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Он содержит восемь вычислительных ядер Kryo 495, графический ускоритель Adreno и модем Snapdragon X55. Объём оперативной памяти LPDDR4X равен 8 Гбайт.

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением Full HD — 1920 x 1080 пикселей. Толщина корпуса составляет 14,9 мм, а весит портативный компьютер 1,23 кг. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 51 Вт·ч.

Оснащение включает твердотельный накопитель NVMe вместимостью 512 Гбайт, адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ас, веб-камеру формата 720р, стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, интерфейсы USB Type-C и USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Анонсирован также ноутбук IdeaPad 4G 14M 2021 со схожими характеристиками, но процессором Qualcomm Snapdragon 8c с поддержкой сетей 4G/LTE. На устройства установлена операционная система Windows 10 on ARM.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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