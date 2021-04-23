Корпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК с хорошей вентиляцией

Корпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК с хорошей вентиляцией

Компания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Eclipse P200A, предназначенной для построения компактной, но в то же время мощной игровой системы.

Новинка допускает применение материнских плат типоразмера Mini-ITX и Mini-DTX. Предусмотрен вертикальный монтаж трёхслотового графического ускорителя длиной до 335 мм.

Корпус наделён фирменной фронтальной сетчатой панелью Phanteks Ultra-Fine Performance Mesh. Такая же вставка находится в правой боковой части. Реализованное исполнение способствует циркуляции воздуха. Левая боковая стенка может быть изготовлена из металла или закалённого стекла. Общие габариты составляют 205 ? 365 ? 400 мм.

Корпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК с хорошей вентиляцией

Система может нести на борту до четырёх накопителей типоразмера 3,5 дюйма и четырёх устройств формата 2,5 дюйма. Длина блока питания может достигать 205 мм. Интерфейсный блок во фронтальной части содержит два порта USB 3.0 и комбинированное 3,5-мм аудиогнездо.

Корпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК с хорошей вентиляцией

Предусмотрены гибкие возможности по развёртыванию воздушного или жидкостного охлаждения. К примеру, можно установить до семи 120-мм вентиляторов или до трёх радиаторов. Ограничение по высоте процессорного кулера — 165 мм.

Цена новинки — от 50 до 70 долларов США в зависимости от модификации.

Корпус Phanteks Eclipse P200A позволяет создать компактный игровой ПК с хорошей вентиляцией


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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