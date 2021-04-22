Apple представила сразу три новые версии клавиатуры Magic Keyboard и они совместимы со старыми системами

Apple представила сразу три новые версии клавиатуры Magic Keyboard и они совместимы со старыми системами

Вчера Apple представила новые iMac на базе чипа M1, а вместе с ними были и новые клавиатуры Magic Keyboard. Производитель представил сразу несколько версий клавиатур, которые отличаются количеством клавиш и оснащением.

Apple представила сразу три новые версии клавиатуры Magic Keyboard и они совместимы со старыми системами

macrumors.com

Более продвинутая версия iMac с восьмиядерным графическим процессором будет комплектоваться новой Magic Keyboard с дактилоскопическим сенсором Touch ID, клавиатура базовой модификации будет лишена дактилоскопического сенсора. Чтобы Чтобы укомплектовать базовый iMac новой Magic Keyboard с Touch ID придётся доплатить $50. Заметим, что обе версии клавиатуры лишены цифрового блока.

Однако тем, кому выделенный блок клавиш с цифрами всё же необходим, Apple предложит обновлённую расширенную модель Magic Keyboard с цифровым блоком. Она существует лишь в модификации с Touch ID. Чтобы укомплектовать ею базовую версию iMac придётся доплатить $80, а чтобы добавить увеличенную клавиатуру к более продвинутой модели, нужно будет выложить дополнительные $30.

Все новые клавиатуры полностью совместимы со всеми компьютерами на базе M1. Сообщается, что новые Magic Keyboard будут без проблем работать и с Mac на базе процессоров Intel. Тем не менее, от моделей с дактилоскопическим сенсором пользователям Mac на Intel будет мало проку — Touch ID не будет совместим с такими компьютерами. На данный момент розничная стоимость новых клавиатур пока неизвестна, как и то, когда их можно будет приобрести отдельно от iMac.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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