Графический процессор Radeon RX 6900 XT разогнали до 3225 МГц — это абсолютный мировой рекорд

Графический процессор Radeon RX 6900 XT разогнали до 3225 МГц — это абсолютный мировой рекорд

Немецкий оверклокер Роман «der8auer» Хартунг (Roman Hartung) разогнал отборный графический процессор Navi 21 XTXH в составе Radeon RX 6900 XT до частоты свыше 3,2 ГГц. Компания AMD недавно обновила Radeon RX 6900 XT, оснастив её чипами Navi 21 XTXH с более высоким разгонным потенциалом. К настоящему моменту данные GPU были представлены в составе новых видеокарт PowerColor Ultimate.

У предыдущих вариантов видеокарт серии Radeon RX 6000 было искусственно установлено ограничение частоты GPU на уровне 3 ГГц. Любые попытки поднять частоту выше этого значения ничем не заканчивались. У обновлённой модификации процессора Navi 21 XTXH порог разгона был повышен до 4 ГГц.

Графический процессор Radeon RX 6900 XT разогнали до 3225 МГц — это абсолютный мировой рекорд

Для эксперимента энтузиаст использовал модель PowerColor Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate, которая поставляется с предустановленным водоблоком для жидкостного охлаждения. Перед началом экстремального разгона он проверил возможности карты с использованием штатной системы охлаждения. Роману удалось разогнать GPU «под водой» до частоты 2820 МГц, что на 280 МГц выше предложенной производителем. Температура чипа при проверке в тесте 3DMark Time Spy составила 86 градусов по Цельсию.

Графический процессор Radeon RX 6900 XT разогнали до 3225 МГц — это абсолютный мировой рекорд

Затем энтузиаст приступил к разгону видеокарты с использованием жидкого азота. При температуре -87 градусов по Цельсию графических ускоритель вёл себя нестабильно, показывая артефакты на экране. Однако Роман провёл более тонкую настройку и в итоге смог добиться показателя частоты GPU в 3225 МГц, что было зафиксировано программной GPU-Z. В течение нескольких дней Роман пытался поднять частоту графического чипа ещё выше, но не смог. Но в любом случае он установил новый мировой рекорд разгона GPU.

К сожалению, информация о мировых рекордах разгона графических процессоров больше не отображаются в базе данных HWBOT, поэтому результат немецкого энтузиаста некуда внести.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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