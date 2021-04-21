Скептики считают, что шансы NVIDIA получить одобрение на покупку Arm не превышают 10 %

Начатое властями Великобритании изучение условий сделки NVIDIA по предстоящей покупке Arm уже вызвало снижение курса акций первой из компаний, и только её руководство продолжает выражать уверенность, что сделка с бюджетом $40 млрд будет закрыта в 2022 году, как и ожидалось. Скептики утверждают, что вероятность благоприятного для NVIDIA исхода не превышает 10 %.

Источник изображения: Bloomberg

По крайней мере, такое отношение к перспективам одобрения сделки демонстрируют аналитики Citi, на которых ссылается ресурс Barron’s. Если ранее эксперты данного инвестиционного банка оценивали вероятность одобрения сделки в 25 %, то теперь она снизилась до 10 %. Ситуацию усугубляет не только повышенное внимание к сделке со стороны британских властей, которые справедливо считают холдинг Arm «одним из бриллиантов в технологической короне» страны.