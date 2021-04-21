Скептики считают, что шансы NVIDIA получить одобрение на покупку Arm не превышают 10 %

Начатое властями Великобритании изучение условий сделки NVIDIA по предстоящей покупке Arm уже вызвало снижение курса акций первой из компаний, и только её руководство продолжает выражать уверенность, что сделка с бюджетом $40 млрд будет закрыта в 2022 году, как и ожидалось. Скептики утверждают, что вероятность благоприятного для NVIDIA исхода не превышает 10 %.

Скептики считают, что шансы NVIDIA получить одобрение на покупку Arm не превышают 10 %

Источник изображения: Bloomberg

По крайней мере, такое отношение к перспективам одобрения сделки демонстрируют аналитики Citi, на которых ссылается ресурс Barron’s. Если ранее эксперты данного инвестиционного банка оценивали вероятность одобрения сделки в 25 %, то теперь она снизилась до 10 %. Ситуацию усугубляет не только повышенное внимание к сделке со стороны британских властей, которые справедливо считают холдинг Arm «одним из бриллиантов в технологической короне» страны.

Недавний анонс процессоров NVIDIA Grace с архитектурой Arm для серверного применения лишь усиливает убеждение противников сделки, согласно которому NVIDIA может получать приоритетное обслуживание Arm при разработке процессоров. Американская компания представила бы эти процессоры даже в том случае, если бы не собиралась купить Arm, поскольку является лицензиатом британского разработчика, но на этапе согласования сделки важна любая деталь, за которую могут зацепиться противники этого объединения. Серьёзным препятствием на пути согласования может стать Китай, который в условиях напряжённых взаимоотношений с США вряд ли так просто одобрит сделку без получения каких-либо политических дивидендов.

Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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