Toshiba приостановила переговоры о продаже бизнеса из-за неопределённости с ценой

Интерес к покупке корпорации Toshiba проявили зарубежные инвесторы в лице компании CVC Capital Partners, и первоначально упоминаемая на уровне слухов сумма сделки в размере $20 млрд в ходе официальных переговоров не нашла подтверждения. Теперь представители Toshiba вынуждены приостановить переговоры, поскольку потенциальный покупатель не называет цену.

Источник изображения: Bloomberg

По сути, как отмечает Bloomberg, в своём официальном письме к руководству Toshiba представители CVC Capital Partners всего лишь выражают желание узнать точку зрения совета директоров и руководства корпорации на саму идею приватизации через выкуп активов с рынка. Сумма, на которую могли бы рассчитывать продавцы, нигде в этом письме не фигурирует. Такой подход несколько озадачил представителей японской стороны, ведь «цена вопроса» в значительной степени могла бы повлиять на сам факт начала переговоров. Совет директоров в этой ситуации не счёл возможным рассмотреть данное предложение.

Не следует думать, что отсутствие прогресса в переговорах с CVC отвадит от активов Toshiba других потенциальных покупателей — среди таковых информированные источники упоминают канадскую инвестиционную компанию Brookfield Asset Management и KKR & Co. Ранее представители Toshiba заявляли, что для корпорации лучшим способом привлечь капитал было бы публичное размещение акций, а не продажа активов. В этом месяце сменился генеральный директор Toshiba — им стал Сатоси Цунакава (Satoshi Tsunakawa), который имеет многолетний опыт работы в корпорации, а предшественник Нобуаки Куруматани (Nobuaki Kurumatani) ранее управлял японским представительством CVC, поэтому на фоне накопившихся противоречий с акционерами и в свете возможной сделки с данным фондом Куруматани был вынужден покинуть свой пост.



