Sony запустила крупное производства датчиков изображений, которое поможет ей занять ещё большую долю рынка

Японская компания Sony ввела в строй новый завод по выпуску датчиков изображения типа CMOS. Компания лидирует на рынке сенсоров изображений, и новое предприятие сделает Sony недосягаемой для конкурентов даже в мечтах.

Производственный центр в Нагасаки. Здание Fab 5 слева по центру серого цвета. Источник изображения: Soony

Новый производственный комплекс для выпуска датчиков CMOS на территории завода Nagasaki TEC компания начала строить в конце 2019 года. На работы было затрачено порядка $1 млрд. Даже без этого завода, который получил наименование «Fab 5», на мировом рынке датчиков CMOS компании Sony принадлежало около 50 % рынка, а с новым заводом она рассчитывает поднять свою долю до 60 % и даже выше.

Отметим, что у заводского комплекса Nagasaki TEC интересная судьба. До 2010 года этот завод на равных принадлежал компаниям Sony и Toshiba. Его последней продукцией был процессор Cell для приставки PlayStation 3. После кризиса 2008 года Toshiba стала сворачивать производство полупроводников и продала свою долю в предприятии компании Sony, а последняя решила переоборудовать его в производство датчиков изображения и не прогадала.

Сегодня датчики CMOS необходимы в неимоверном количестве, причём не только для смартфонов, где сенсоры Sony считаются одними из наилучших, но также для всевозможной электроники от камер слежения до машинного зрения. И потребность в них растёт впечатляющими темпами. Компания Sony вовремя это поняла и сумела возглавить процесс.



