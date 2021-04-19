Утечка: купить NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно будет за $999… если удастся найти

Утечка: купить NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно будет за $999… если удастся найти

Благодаря нескольким партнёрам NVIDIA запуск GeForce RTX 3080 Ti уже представляется неотвратимым. Быть может, самым сильным доказательством является недавно просочившаяся фотография готового к отправке из Китая в США поддона с видеокартами MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC. Вслед за этой утечкой появились данные, что рекомендованная розничная цена (MSRP) составит $999.

Очевидно, шанс приобрести ускоритель по MSRP почти отсутствует — по крайней мере, в ближайшее время. До сих пор все карты серии GeForce RTX 30 отсутствуют на складах. За исключением нескольких счастливчиков, которые опередили ботов-перекупщиков и майнеров, продолжающийся дефицит чипов, вероятнее всего, сделает и новый запуск «бумажным». Как бы то ни было, формально у видеокарт всё ещё есть такой показатель, как MSRP. Вот как GeForce RTX 3080 Ti по этому показателю вписывается в ценовую иерархию современных графических ускорителей:

  • NVIDIA GeForce RTX 3090 — $1499;
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti — $999 (утечка);
  • AMD Radeon RX 6900 XT — $999;
  • NVIDIA GeForce RTX 3080 — $699;
  • AMD Radeon RX 6800 XT — $649;
  • AMD Radeon RX 6800 — $579;
  • NVIDIA GeForce RTX 3070 — $499;
  • AMD Radeon RX 6700 — $479;
  • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti — $399;
  • NVIDIA GeForce RTX 3060 — $329.

Таким образом, если верить слухам, NVIDIA оценивает карту на одном уровне с AMD Radeon RX 6900 XT. По-видимому, новый ускоритель будет предлагать более высокую производительность за те же деньги, как в области растеризации, так и с визуальными эффектами на основе трассировки лучей в реальном времени.

В то же время NVIDIA рискует сократить продажи GeForce RTX 3090, хотя есть две причины, по которым компания может не беспокоиться об этом. Во-первых, NVIDIA продаёт сейчас все графические процессоры, которые поставляет на рынок. Это, вероятно, продолжится в течение всего 2021 года, а производственный партнёр в лице TSMC даже предположил, что дефицит чипов в целом (а не только графических) может продлиться и в 2022 году.

Утечка: купить NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно будет за 9… если удастся найти

MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC (Lok LOK | Facebook)

Во-вторых, похоже, NVIDIA пересмотрела первоначально предполагавшиеся характеристики GeForce RTX 3080 Ti, чтобы отставание в производительности от GeForce RTX 3090 оставалось довольно существенным. Согласно данным HKEPC, первоначально планировалось, что GeForce RTX 3080 Ti будет, по существу, немного урезанной версией GeForce RTX 3090, с тем же количеством ядер CUDA (10 496), почти таким же объёмом памяти GDDR6X (20 Гбайт против 24 Гбайт) и той же шиной памяти (384 бит). Однако сообщается, что на деле компания не чувствует давления со стороны Radeon RX 6900 XT и потому снизила технические характеристики до 10 240 ядер CUDA и 12 Гбайт памяти GDDR6X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
NVIDIA пообещала представить обновлённую архитектуру GPU не раньше 2022 годаNVIDIA пообещала представить обновлённую архитектуру GPU не раньше 2022 года
Huawei обвинила США в глобальном дефиците чипов — источником всех бед названы санкцииHuawei обвинила США в глобальном дефиците чипов — источником всех бед названы санкции
Microsoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работыMicrosoft представила новые веб-камеру и проводной динамик для удалённой работы
Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger LakeНовый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake
Блоки питания Spire Eagleforce имеют мощность до 600 ВтБлоки питания Spire Eagleforce имеют мощность до 600 Вт
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит HDD и SSD неизбежен, если криптовалюта Chia «взлетит»Дефицит HDD и SSD неизбежен, если криптовалюта Chia «взлетит»
NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные ценыNVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены
Графика NVIDIA Ampere появится в ноутбуках на Chrome OS и Linux с процессорами MediaTekГрафика NVIDIA Ampere появится в ноутбуках на Chrome OS и Linux с процессорами MediaTek
NVIDIA пообещала представить обновлённую архитектуру GPU не раньше 2022 годаNVIDIA пообещала представить обновлённую архитектуру GPU не раньше 2022 года
Обновлённый игровой ноутбук HP Omen 15 получит процессоры AMD Ryzen 5000 и GeForce RTX 3060Обновлённый игровой ноутбук HP Omen 15 получит процессоры AMD Ryzen 5000 и GeForce RTX 3060
В MacBook на Apple M1 всё же можно самостоятельно увеличить SSD и ОЗУ. Но риск угробить ноутбук очень высокВ MacBook на Apple M1 всё же можно самостоятельно увеличить SSD и ОЗУ. Но риск угробить ноутбук очень высок
HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070HP OMEN 15 — мощный игровой ноутбук на Intel Core и NVIDIA GeForce RTX 3070
Imagination будет открывать новые горизонты в ИИ, GPU и гибридных процессорахImagination будет открывать новые горизонты в ИИ, GPU и гибридных процессорах
Intel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMCIntel подтвердила, что некоторые процессоры для неё будет делать TSMC
MSI выпустила GeForce RTX 3080 в исполнениях Gaming Trio Plus и Gaming Z TrioMSI выпустила GeForce RTX 3080 в исполнениях Gaming Trio Plus и Gaming Z Trio
Последние новости
Подгружаем последние новости