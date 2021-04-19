Утечка: купить NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti можно будет за $999… если удастся найти

Благодаря нескольким партнёрам NVIDIA запуск GeForce RTX 3080 Ti уже представляется неотвратимым. Быть может, самым сильным доказательством является недавно просочившаяся фотография готового к отправке из Китая в США поддона с видеокартами MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X OC. Вслед за этой утечкой появились данные, что рекомендованная розничная цена (MSRP) составит $999.

Очевидно, шанс приобрести ускоритель по MSRP почти отсутствует — по крайней мере, в ближайшее время. До сих пор все карты серии GeForce RTX 30 отсутствуют на складах. За исключением нескольких счастливчиков, которые опередили ботов-перекупщиков и майнеров, продолжающийся дефицит чипов, вероятнее всего, сделает и новый запуск «бумажным». Как бы то ни было, формально у видеокарт всё ещё есть такой показатель, как MSRP. Вот как GeForce RTX 3080 Ti по этому показателю вписывается в ценовую иерархию современных графических ускорителей:

NVIDIA GeForce RTX 3090 — $1499;

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti — $999 (утечка);

AMD Radeon RX 6900 XT — $999;

NVIDIA GeForce RTX 3080 — $699;

AMD Radeon RX 6800 XT — $649;

AMD Radeon RX 6800 — $579;

NVIDIA GeForce RTX 3070 — $499;

AMD Radeon RX 6700 — $479;

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti — $399;

NVIDIA GeForce RTX 3060 — $329.

Таким образом, если верить слухам, NVIDIA оценивает карту на одном уровне с AMD Radeon RX 6900 XT. По-видимому, новый ускоритель будет предлагать более высокую производительность за те же деньги, как в области растеризации, так и с визуальными эффектами на основе трассировки лучей в реальном времени.

В то же время NVIDIA рискует сократить продажи GeForce RTX 3090, хотя есть две причины, по которым компания может не беспокоиться об этом. Во-первых, NVIDIA продаёт сейчас все графические процессоры, которые поставляет на рынок. Это, вероятно, продолжится в течение всего 2021 года, а производственный партнёр в лице TSMC даже предположил, что дефицит чипов в целом (а не только графических) может продлиться и в 2022 году.

MSI GeForce RTX 3080 Ti Ventus 3X 12G OC (Lok LOK | Facebook)

Во-вторых, похоже, NVIDIA пересмотрела первоначально предполагавшиеся характеристики GeForce RTX 3080 Ti, чтобы отставание в производительности от GeForce RTX 3090 оставалось довольно существенным. Согласно данным HKEPC, первоначально планировалось, что GeForce RTX 3080 Ti будет, по существу, немного урезанной версией GeForce RTX 3090, с тем же количеством ядер CUDA (10 496), почти таким же объёмом памяти GDDR6X (20 Гбайт против 24 Гбайт) и той же шиной памяти (384 бит). Однако сообщается, что на деле компания не чувствует давления со стороны Radeon RX 6900 XT и потому снизила технические характеристики до 10 240 ядер CUDA и 12 Гбайт памяти GDDR6X.



