Дефицит HDD и SSD неизбежен, если криптовалюта Chia «взлетит»

С появлением криптовалюты Chia майнеры в Китае лихорадочно скупают все доступные жёсткие диски и SSD. В отличие от других криптовалют, добыча Chia производится не при помощи процессора, видеокарты или специализированного чипа ASIC. Вместо этого обработка Chia требует пространства для хранения, и потому майнеры скупают HDD и SSD.

(Shutterstock)

В отличие от Bitcoin, которая основана на принципе «доказательства работы», Chia использует модель «доказательства пространства и времени». Сообщается, что Chia продвигается как экологически чистая криптовалюта. Брэм Коэн (Bram Cohen), известный благодаря протоколу BitTorrent, создал Chia, чтобы задействовать свободное пространство на устройствах хранения данных. Жёсткие диски и твердотельные накопители потребляют меньше энергии, их легче достать и дешевле купить. Для сравнения: майнинг Ethereum или Bitcoin требует существенных затрат электроэнергии.

Согласно отчёту HKEPC, майнеры массово закупают жёсткие диски ёмкостью от 4 до 18 Тбайт. Интенсивные закупки в конечном итоге приведут к дефициту жёстких дисков и росту цен. В Гонконге уже ожидается рост цен на жёсткие диски и SSD. Из-за постоянных операций чтения и записи потребительские твердотельные накопители не являются первым выбором для добычи Chia. Однако, когда речь идёт о прибыли, никто не застрахован…

(HKEPC)

Jiahe Jinwei, один из крупнейших китайских производителей модулей памяти, сообщил изданию MyDrivers, что высокопроизводительные твердотельные накопители Gloway и Asgard NVMe M.2 объёмом 1 и 2 Тбайт уже распроданы. Производитель планирует ввести ограничения, чтобы помешать майнерам покупать огромное количество потребительских твердотельных накопителей. Впоследствии компания также расширит производство, чтобы удовлетворить спрос. Сообщается, что Jiahe Jinwei даже разрабатывает специализированный твердотельный накопитель для майнинга.

Майнинг на потребительских SSD вполне жизнеспособен, но более серьёзные майнеры, скорее всего, будут смотреть в сторону корпоративных решений. Выносливость так же важна, как ёмкость и производительность, и твердотельные накопители корпоративного класса обычно отвечают этим критериям.

Chia ещё официально не доступна для торгов, поэтому слишком рано начинать запасаться жёсткими дисками или твердотельными накопителями. Но кто знает, что случится в будущем — несколько лет назад мало кто воспринимал Bitcoin всерьёз, а сегодня он стоит более $62 000.



