Renesas и Samsung восстановят объёмы производства компонентов только к лету

Американские предприятия Samsung Electronics, Infineon и NXP Semiconductors пострадали из-за февральских морозов в Техасе, поскольку производственный процесс пришлось в экстренном порядке прерывать. Японское предприятие Renesas пострадало в результате мартовского пожара. В обоих случаях вернуться к прежним объёмам производства удастся не раньше лета.

Renesas и Samsung восстановят объёмы производства компонентов только к лету

Источник изображения: Samsung Electronics

Очевидно, что при этом клиенты будут страдать от дефицита компонентов ещё сильнее, чем до указанных стихийных бедствий. Вынужденное отключение электропитания в Техасе хоть и было контролируемым, избежать ущерба не позволило. Хуже всего то, что к прежним объёмам производства Samsung Electronics сможет вернуться только в июне, как отмечает Nikkei Asian Review. В мае компания намеревается завершить замену оборудования на своём предприятии в Техасе, но и здесь сроки срываются из-за дефицита самого оборудования, необходимого для производства компонентов.

Qualcomm является клиентом Samsung, на предприятии в Техасе выпускаются компоненты для смартфонов, поэтому специалисты TrendForce заявили, что объёмы выпуска устройств с поддержкой 5G во втором квартале могут упасть на 30 % именно из-за последствий перебоев с энергоснабжением в феврале. Техасские предприятия Infineon и NXP отвечают за 6 и 10 % объёма выпуска продукции этих компаний соответственно, поэтому их бизнес тоже пострадал. Infineon рассчитывает восстановить объёмы производства до январского уровня к июню этого года.

Мартовский пожар на заводе Renesas в Японии вывел предприятие из строя на месяц, а полное восстановление деятельности займёт время до конца июня. Renesas является крупным поставщиком автомобильных компонентов, перебои в его работе только усугубляют дефицит данного вида продукции, от которого страдает мировая автомобильная промышленность. По оценкам AlixPartners, по итогам текущего года объёмы производства автомобилей будут сокращены на 2,2 или 2,4 млн штук, что примерно соответствует 3 % общего количества. Упущенная выгода будет измеряться $60,6 млрд в показателях выручки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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