NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены

NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены

В своём отчёте для инвесторов руководство NVIDIA заявило, что запуск нового поколения графических карт на архитектуре Ampere оказался лучшим за всю свою историю. Компания сообщила, что за первые 18 недель продаж новых видеокарт GeForce RTX 30-й серии спрос на них оказался выше, чем при запуске предыдущих поколений графических ускорителей на архитектурах Pascal и Turing.

Компания привела в качестве примера статистику Steam, в которой указывается о двухактном превосходстве адаптеров Ampere над картами Turing и Pascal за тот же отчётный период, хотя последним не приходилось сталкиваться с тотальным дефицитом GPU, который все мы наблюдаем уже больше полугода с момента запуска новой серии графических ускорителей.

NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены

NVIDIA также сообщила, что геймеры более охотно покупают модели Ampere, даже несмотря на рост средней цены продажи видеокарты. Если средняя стоимость продаваемых видеокарт на старте продаж Pascal составляла $245 (в 80 % случаев цена была ниже $299), а на запуске моделей Turing — около $300 (в 70 % случаев цена была ниже $299), то в случае с запуском Ampere средняя цена продаваемых видеокарт выросла до $360 (около 50 % покупателей выбирали модели дороже $299). Причём тут важно отметить, что NVIDIA не берёт в расчёт, что многие недобросовестные продавцы завышают цены на видеокарты в несколько раз.

NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены

В отчёте компания также заявляет, что технология RTX «стала новым стандартом», поскольку видеокарты AMD не могут обеспечить аналогичный видеокартам GeForce RTX 30-й серии уровень производительности в трассировке лучей. При этом отмечается, что доля владельцев видеокарт с поддержкой технологий RTX и DLSS пока составляет 15 %.

NVIDIA также сообщила об успешном запуске мобильных версий видеокарт GeForce RTX 30-й серии, отметив наличие на рынке более 70 новых моделей игровых ноутбуков с ценником $999.

NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены

В NVIDIA ожидают, что к 2025 году на рынке будет продано 33 млн гарнитур виртуальной реальности для ПК. На данный момент их количество оценивается ниже 10 млн. Также отмечается увеличение числа стримеров и людей творческих профессий.

NVIDIA назвала запуск Ampere лучшим в истории — несмотря на дефицит и завышенные цены

В NVIDIA также отметили, что количество подписок на облачный игровой сервис GeForce NOW превысило отметку в 10 млн, а сама платформа теперь предлагает более тысячи различных игр.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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