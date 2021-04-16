Европейский регулятор изучит покупку завода флеш-памяти Intel компанией SK Hynix за $9 млрд

Европейский регулятор изучит покупку завода флеш-памяти Intel компанией SK Hynix за $9 млрд

По сообщениям сетевых источников, антимонопольный орган Евросоюза намерен изучить подробности сделки, в рамках которой южнокорейская компания SK hynix намерена за $9 млрд приобрести завод Intel, использующийся для производства чипов памяти NAND. Согласно заявлению Европейской комиссии, регулятор объявит своё решение до 20 мая.

Компания Intel объявила о продаже упомянутого завода ещё в октябре прошлого года. Решение о продаже связано с более широким планом американской компании по избавлению от непрофильных предприятий с целью сосредоточиться на своём меньшем, но более прибыльном бизнесе, связанном с производством памяти Optane.

Стоит отметить, что для SK hynix покупка завода Intel является крупнейшим приобретением, благодаря которому производитель сможет сократить отставание в сегменте производства чипов флеш-памяти NAND от южнокорейской Samsung. В настоящее время память такого типа используется в смартфонах и других мобильных устройствах, в серверном оборудовании, твердотельных накопителя и др.

Согласно имеющимся данным, SK hynix запросила одобрение антимонопольного органа Евросоюза 13 апреля. Европейский регулятор может одобрить сделку или же инициирует более масштабное расследование, которое растянется на несколько месяцев. Стоит отметить, что Комитет по иностранным инвестициям и Федеральная торговая комиссия США уже одобрили эту сделку и не имеют претензий к её участникам.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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