Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake

Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake

Компания Dell анонсировала новый портативный компьютер Inspiron 13 (модель 5310), построенный на аппаратной платформе Intel. Новинка относится к компактным ноутбукам: размер дисплея составляет 13,3 дюйма по диагонали.

Покупатели смогут выбирать между версиями, оборудованными экраном формата WUXGA и 2.5K: в первом случае разрешение составляет 1920 ? 1200 точек, во втором — 2560 ? 1600 пикселей.

Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake

Задействован процессор Intel Tiger Lake. Максимальная конфигурация включает чип Core i7-11370H с четырьмя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 4,8 ГГц. Возможна одновременная обработка до восьми потоков инструкций.

Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake

В состав графической подсистемы входит ускоритель NVIDIA GeForce MX450. Объём оперативной памяти достигает 16 Гбайт, а за хранение данных отвечает твердотельный накопитель PCIe NVMe вместимостью до 2 Тбайт.

Новый ноутбук Dell Inspiron 13 получил экран 2.5K и процессор Intel Tiger Lake

Присутствуют два порта Thunderbolt 4, разъёмы HDMI 1.4b и USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартное 3,5-мм аудиогнездо. Клавиатура имеет защиту от случайно пролитой жидкости, а также опциональную подсветку. Некоторые модификации наделены сканером отпечатков пальцев.

Приём заказов на ноутбук начнётся на этой неделе: цена — от 599 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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